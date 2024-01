Sasin podsumował, jak PiS rozliczył afery poprzedniego rządu Tuska. "To była porażka"

– To była porażka. Trzeba przyznać, że te zapowiedzi nie zostały zrealizowane – powiedział o rozliczeniach "złodziei z Platformy" poseł PiS Jacek Sasin, który był gościem wtorkowego programu na antenie Radia Zet. Polityk nie chciał jednak wskazać winnych tej klęski.

Sasin krytycznie o rozliczeniach PiS. "To była porażka" Fot. Filip Naumienko/REPORTER

"Nie chcę tego dedykować personalnie"

– W 2015 szliście do wyborów z hasłem, że rozliczycie złodziei z Platformy. Przez 8 lat waszych rządów nie wyjaśniliście żadnej afery - w sensie, że nikt nie poszedł siedzieć. Obecna władza rządzi niewiele ponad miesiąc, a już dwóch waszych jest za kratami. To jak z tymi rozliczeniami u was było? – zapytał Jacka Sasina na antenie Radia Zet Bogdan Rymanowski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że to była porażka jego partii, choć nie chciał wskazać winnych mimo sugestii prowadzącego dotyczących Zbigniewa Ziobry.

– To była porażka. Trzeba przyznać, że te zapowiedzi nie zostały zrealizowane. Nie chcę tego dedykować personalnie, ani nikogo oceniać czy atakować. To się rzeczywiście nie udało – stwierdził.

"To jest szok"

Zdecydowanie inaczej do kwestii "rozliczania" podchodzi obecny rząd. Niemal od razu zaczęto wprowadzać zmiany, uruchamiać komisje, a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia. NaTemat.pl zapytało w tej sprawie o opinię posłów prawicy.

– Nie tego się spodziewaliśmy. Sądziliśmy, że obecna koalicja rządząca będzie zajmować się również sprawami gospodarczymi i naprawieniem tego, co ewentualnie uznaliby, że my coś nie bardzo zrobiliśmy. Ale nie pójście tylko w tym kierunku, żeby na siłę dokonywać bardzo szybkiej i bezprawnej zmiany. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał, że ludzie, którzy mówili tyle o praworządności, nagle będą tę praworządność łamać, bo to, że tak jest, widzimy na każdym kroku – stwierdziła jedna z posłanek Zjednoczonej Prawicy.

– O tym się u nas mówi. Bo to jest szok, że łamie się prawo. Jest niedowierzanie, że po tylu szumnych zapowiedziach, jak to wspaniale będą rządzić, okazuje się, że to jest tylko zemsta. I na siłę próba obrzucenia każdego błotem, bo zawsze potem jakaś plama zostanie na człowieku, czy na instytucji. Powiedziałabym, że to takie polowanie na czarownice. Że ten rząd zajmuje się polowaniem na czarownice, a czarownic nie ma – dodała przekonując, że wcześniej, za rządów PiS, nie było żadnego łamania praworządności w Polsce.

Zespół do Spraw Rozliczeń w nowym rządzie

W czwartek, 18 stycznia KO poinformowała o powołaniu Zespołu ds. Rozliczeń. – Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że wszyscy winni przestępstw popełnionych w ciągu ostatnich ośmiu lat, zostaną złapani i ukarani – zapowiedział jego koordynator, Roman Giertych.

– Tak, jak zostali ukarani panowie Wąsik i Kamiński. I tak, jak myślę, zostanie ukarany pan Piotr W., który został zatrzymany przez CBA – dodał polityk.

