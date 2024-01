Giertych kpi z Dudy ws. uwięzionych polityków PiS. "Ułaskawię... nie ułaskawię"

Znany z dość ironicznych wpisów w mediach społecznościowych Roman Giertych wziął sobie ostatnio za cel Andrzeja Dudę. W swoim niedawnym poście poseł Koalicji Obywatelskiej obnażył ostatnie decyzje prezydenta.

Roman Giertych kpi z Andrzeja Dudy. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika Fot.Hornet/REPORTER

"PAD. Niedziela. Ułaskawię. Poniedziałek. Nie ułaskawię. Wtorek. Nie wiem kiedy, ale ułaskawię. Środa. Tak ułaskawię, bo już raz dobrze ułaskawiłem. Czwartek. Nie ułaskawię, bo dobrze ułaskawiłem. Piątek. Ułaskawię, bo źle ułaskawiłem. Sobota. Nie ułaskawię, bo źle ułaskawiłem" – napisał w serwisie X Roman Giertych.

Sprawa dotyczy dość skomplikowanej sytuacji związanej z ułaskawieniem posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W ostatnim wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent mówił o możliwości przyśpieszenia całego procederu.

– Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane – powiedział.

– Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – dodał. Warto w tym miejscu podkreślić, że decyzja o głodówce jest w przypadku obu polityków dobrowolna i jednocześnie niezgodna z prawem.

Prezydent zaznaczył, że cały czas obowiązuje akt łaski wydany w 2015 roku. Ze względu na poważny stan Kamińskiego, jest w stanie wydać kolejny akt łaski "z pełną świadomością tragizmu sytuacji". – Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością – stwierdził.

Głowa państwa wyraziła także nadzieje, że Kamiński i Wąsik jak najszybciej zostaną zwolnieni z zakładu karnego. Przypomniał jednocześnie o wniosku skierowanym w tej sprawie do Adama Bodnara.

– Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy – skomentował.

Co myślą Polacy?

Do słów Andrzeja Dudy odniósł się szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. W rozmowie z Onetem powiedział, że nic się jednak w sprawie nie zmieniło.

Na X Mastalerek napisał: "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie".

Przypomnijmy o sondażu, który został przeprowadzony przez pracownię Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 13-14 stycznia. Pytanie "czy osadzeni politycy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni odbyć całą karę" zadano grupie 1048 dorosłych Polaków.

Polacy w sondażu stwierdzili, że obaj politycy powinni całą karę odbyć za kratami. 25 proc. ankietowanych uważa, że politycy nie powinni dłużej przebywać w więzieniu" – napisano na łamach "SE".

W artykule pojawiła się grafika, która pokazuje, że aż 60 proc. badanych uważa, iż osadzeni powinni odsiedzieć całą zasądzoną karę. Natomiast 15 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

