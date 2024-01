Tak TK chciał ratować Barskiego. Bodnar wprost zignorował decyzję Pawłowicz

Trybunał Konstytucyjny podjął próbę zabezpieczenia Dariusza Barskiego, który był Prokuratorem Krajowym za czasów Zbigniewa Ziobry. Adam Bodnar jednak wprost stwierdził, że nie uznaje tej decyzji, bowiem wydała ją sędzia Krystyna Pawłowicz.

Trybunał Konstytucyjny 15 stycznia wydał zabezpieczenie w sprawie decyzji Adama Bodnara co do skierowania Dariusza Barskiego w stan spoczynku. Minister sprawiedliwości nie uznaje jednak tej decyzji, bowiem wydała ją Krystyna Pawłowicz.

"Minister sprawiedliwości - prokurator generalny uznaje jako nieistniejące postanowienie zabezpieczające wydane przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz w dniu 15 stycznia 2024 r." – czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Co więcej, według Bodnara postanowienie TK skierowano do wadliwie oznaczonych podmiotów, a nawet do osób, które nie były stroną postępowania.

"Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej, przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. Jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych" – podał resort w komunikacie.

"W związku z powyższym minister sprawiedliwości – prokurator generalny uznaje postanowienie tymczasowe jako nieistniejące (sententia non existens) – podsumował.

