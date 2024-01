Trzeba było "ratować ich życie"? Schudli po 10 kilo? Tak Kamiński i Wąsik wyglądają po uwolnieniu

Prawica przedstawiała zamknięcie w zakładach karnych swoich polityków – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w taki sposób, jakby osadzenie zagrażało ich życiu. Media donosiły także o konieczności przewiezienia Kamińskiego do szpitala, przez zły stan zdrowia spowodowany protestem głodowym. Kiedy jednak osadzeni pokazali się po wyjściu z więzienia, w sieci pojawiają się krytyczne komentarze. "14 dni głodówki, a Kamiński nawet nie schudł" – czytamy.

Prawicowi politycy i działacze wielokrotnie informowali, że stan osadzonych ma być zły, przez prowadzony przez nich protest głodowy. Podkreślały to także żony skazanych polityków PiS, a nawet Andrzej Duda mówił wręcz, że Wąsika i Kamińskiego musi "ratować".

– Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - deklarował w wywiadzie dla "Super Expressu" Andrzej Duda. Ostatecznie ułaskawił ich tak szybko, jak to było możliwe.

"Wąsik nie schudł"

Teraz internauci nie kryją, że wydaje im się, że przekazywane między innymi przez prezydenta Andrzeja Dudę informacje na temat stanu, w jakim znajdują się Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nijak mają się do tego, co zobaczyli po wypuszczeniu ich z zakładów karnych.

"Kamiński ozdrowiał w ZK. Cud w Radomiu. Mówił normalnym głosem, a dwa dni temu umierał. Ponoć tyle schudł, a wygląda lepiej niż przedtem (detoks). Zakłamanie, hipokryzja – czytamy w jednym ze wpisów na Facebooku.

Takich komentarzy jest więcej. Na YouTube znajdziemy film pt. Kamiński i Wąsik Na Wolności! 14 Dni Głodówki a Kamiński Nawet Nie Schudł!

Na możliwe nagięcie rzeczywistości (i to jeszcze przed wypuszczeniem byłych posłów na wolność), zwróciła zresztą także uwagę ekonomistka Alicja Defratyka, która prowadzi portal Ciekaweliczby.pl:

"Żona pana Wąsika powiedziała, że jej mąż schudł w więzieniu już 10 kg. Wychodzi ok. 1 kg dziennie. Pan Wąsik chyba niedługo trafi do księgi rekordów Guinnessa jako osoba, która schudła najbardziej w tak krótkim czasie"

Jak po wyjściu z więzienia wyglądają Kamiński i Wąsik?

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik schudli w więzieniu i jak prowadzony przez nich protest głodowy wpłynął na ich zdrowie, wiedzą tylko oni i ewentualnie lekarze. To jak wyglądają, można jednak ocenić po fotografiach. Poniżej przedstawiamy zdjęcia przed i po zamknięciu ich w zakładach karnych.

Komentarze są bezlitosne. "Ja myślałem, że oddziałowy wyniesie go na rękach, bo tak schudł a tu ....pulpet!" – czytamy w sieci.

"Ten konający 12 dni nie jadł i nawet nie schudł" – pisze internautka w innym poście.

"Jest to obrzydliwe. Kamiński wyszedł z więzienia w stanie lepszym niż wszedł, Wąski nie schudł podczas głodówki, lecz wygląda na bardziej spasionego. Hipokryci próbujący zrównywać tych przestępców z prawdziwymi więźniami, którzy za poglądy tracą zdrowie wstydu nie mają" – czytamy na Twitterze.

Warto przypomnieć, że ułaskawieni prowadzili protest niezgodnie z prawem. Zgodnie z przepisami Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu głodówki stosować nie było wolno. Powiedział o tym jednoznacznie w Polsat News rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

– Więzień, osoba osadzona, nie ma - wedle przepisów Kodeksu karnego wykonawczego - prawa do odmowy przyjęcia posiłku. Tak jest wyraźnie napisane w przepisach prawa. Jeżeli do takiego protestu dojdzie, to jego konsekwencją jest skierowanie takiej osoby, osadzonego, do opieki lekarskiej, do postępowania diagnostycznego. Wówczas taka osoba pozostaje pod obserwacją lekarską – powiedział.