Wąsik przemówił po wyjściu z więzienia. "Do rychłego zobaczenia"

"Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia!" – napisał na X.com Maciej Wąsik, który decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został 23 stycznia skutecznie ułaskawiony i opuścił więzienie. Co oznaczają słowa byłego wiceministra?

Maciej Wąsik dodał wpis po wyjściu z więzienia. "Do rychłego zobaczenia" Fot. Jaroslaw Sender / East News

"Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, którzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia!" – czytamy na profilu Macieja Wąsika.

Co konkretnie ma na myśli Maciej Wąsik, pisząc o powrocie do obowiązków, to trudno ocenić. Jego mandat, zarówno jak mandat Mariusza Kamińskiego został jednak wygaszony skazującym wyrokiem sądu, co zatwierdził Szymon Hołownia.

Formalnie "wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego", na co wprost wskazuje Konstytucja RP.

Sprawę jasno skomentował zresztą w Onecie sędzia Wojciech Hermeliński: – Mandaty poselskie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wygasły bezpowrotnie 20 grudnia ub.r., w chwili, gdy sąd prawomocnie orzekł wobec nich kary więzienia. To, przepraszam za słowa, jak wół stoi w Konstytucji, zaś obecna łaska prezydenta niczego w tej sprawie nie zmienia – czytamy w stanowisku.

Spór dotyczący ważności mandatów posłom nadal jednak trwa.

Duda ponownie ułaskawił Wąsika i Kamińskiego

Jak informowaliśmy w naTemat, Andrzej Duda postanowił ponownie ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika 23 stycznia 2024 roku.

– Zdecydowałem się wszcząć postępowanie ułaskawieniowe, zostało w całości przeprowadzone. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej – ogłosił prezydent Andrzej Duda.

W środę 24 stycznia ułaskawieni mają spotkać się z prezydentem. Takie informacje przekazała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta na antenie Polsat News. Kwestię ułaskawienia skomentowała również Kancelaria Prezydenta na swoim Twitterze.

"Dziś na godz. 15.00 Panowie Posłowie zaproszeni są do Pałacu Prezydenckiego" – czytamy na X.com kancelarii Prezydenta RP.