W środę rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Przed tym gremium pojawił się były szef MAP Jacek Sasin. Zanim udało mu się dojść do głosu, doszło do spięcia pomiędzy nim a przewodniczącym komisji. To pokłosie obstrukcji, którą dokonał w piątek Artur Soboń z PiS.





Gorąco na komisji ds. wyborów kopertowych. Przewodniczący ustawił Sasina do pionu

Natalia Kamińska

W środę rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Przed tym gremium pojawił się były szef MAP Jacek Sasin. Zanim udało mu się dojść do głosu, doszło do spięcia pomiędzy nim a przewodniczącym komisji. To pokłosie obstrukcji, którą dokonał w piątek Artur Soboń z PiS.