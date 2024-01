Zamieszanie w Sejmie ws. TK. Przerwano posiedzenie komisji, poszło o sędziego od Przyłębskiej

W czwartek podczas połączonych obrad sejmowych Komisji ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka nie udało się przeprowadzić dyskusji na temat informacji Trybunału Konstytucyjnego za 2022 rok. Przyjęto bowiem wniosek złożony przez posła Polska 2050 Pawła Śliza, który wskazał, iż osoba reprezentująca TK "nie jest sędzią". Posiedzenie przerwano.

Zamieszanie podczas komisji w Sejmie. Poszło o sędziego od Przyłębskiej. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Za tym, aby nie przeprowadzać dyskusji na temat informacji Trybunału Konstytucyjnego za 2022 rok głosowało 31 posłów z Komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz Komisji ustawodawczej. Przeciw było 24, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Na tym posiedzeniu Trybunał reprezentował sędzia Jarosław Wyrembak. Miał on upoważnienie do reprezentowania TK podczas dyskusji od Julii Przyłębskiej. – Upoważniam sędziego TK Jarosława Wyrembaka do reprezentowania TK i prezesa TK w czasie wspólnego posiedzenia komisji – przeczytał ten dokument.

Dyskusja jednak się nie odbyła, gdyż przyjęto wniosek złożony przez posła Polska 2050 Pawła Śliza, który wskazał, iż osoba reprezentująca TK "nie jest sędzią".

– Przysyłanie dzisiaj osoby, która nie posiada statusu sędziego TK, aby przedstawiła sprawozdanie z działalności Trybunału, pokazuje, że TK funkcjonuje dziś poza pewnym ustrojem państwa – oceniła sytuację przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), którą cytuje Onet.

PiS w furii po przerwaniu obrad

Posłowie PiS obecni na komisji protestowali przeciwko takiemu postawieniu sprawy. "Przewodnicząca Komisji Niesprawiedliwości i Łamania Praw Człowieka – najpierw wzywa Trybunał Konstytucyjny do wskazania przedstawiciela na posiedzenie, a na posiedzeniu – nie uznaje tego przedstawiciela, i uzurpując sobie prawa wszelkich władz, zaprzecza istnieniu TK" – napisał na portalu X poseł PiS Paweł Szrot.

Kim jest sędzia Jarosław Wyrembak? Biografia

Sędzia Jarosław Wyrembak trafił do TK za czasów PiS. Zastąpił zmarłego sędziego TK Henryka Ciocha. Jego kandydatura została zgłoszona przez klub PiS.

"26 stycznia 2018 roku został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 30 stycznia 2018 r.oku złożył ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" – wynik z informacji na stronie Trybunału.

Wcześniej po wyborach parlamentarnych w 2015 roku (wygrał PiS-red.) został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu.

W przeszłości pracował też między innymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (na stanowisku głównego specjalisty), w Naczelnej Izbie Lekarskiej (na stanowisku doradcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej) oraz w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Z kolei w 2011 roku został powołany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na stanowisko notariusza. Prowadził kancelarię notarialną w Warszawie.