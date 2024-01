Zagotowało się na konferencji Kaczyńskiego. Tak potraktowali dziennikarza TVP

W mediach publicznych wraz z nowym rządem zaszły spore zmiany. Z tego względu politycy PiS unikają teraz rozmów z TVP. W piątek sam prezes PiS Jarosław Kaczyński starł się z dziennikarzem "Panoramy".

Kaczyński starł się z TVP. "W sposób przestępczy opanowana". Fot. Pawel Wodzynski/East News

Prezes PiS wygłosił w piątek krótkie oświadczenie. Potem był czas dla mediów. Jednak rzecznik partii Rafał Bochenek, wyznaczając dziennikarzy, którzy mogli zadać pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, starał się zablokować TVP.

Kaczyński starł się z dziennikarzem TVP. "W sposób przestępczy opanowana"

– Bardzo bym prosił o dopuszczenie dziennikarzy mediów, które mają niekwestionowany status prawny. Pan reprezentuje media, które zostały przejęte – powiedział rzecznik PiS do dziennikarza "Panoramy".

Potem zareagował również Jarosław Kaczyński. – Pan jest z jakiej telewizji? – zapytał prezes PiS, na co Bochenek odpowiedział zamiast dziennikarza: – Z Sienkiewicza i Tuska.

– Proszę pana, Telewizja Polska, "Panorama" jest w tej chwili w sposób przestępczy opanowana, ja z nią nie rozmawiam, dziękuję – skwitował Jarosław Kaczyński, odmawiając odpowiedzi.

Co jednak ogłosił Kaczyński podczas tej konferencji? – Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną objechane wszystkie województwa. Chcemy zwrócić się do społeczeństwa z jasnym przekazem: ta władza obiecała 100 konkretów, a zamiast tego łamana jest konstytucja – zaczął Jarosław Kaczyński.

Kaczyński ogłosił plan na najbliższy czas

Spotkania otwarte zaczną się już w ten weekend. Akcja będzie przebiegać pod hasłem "Bądźmy razem". Prezes Prawa i Sprawiedliwości w najbliższą sobotę będzie w Lublinie, a następnie w Kielcach.

Beata Szydło organizuje spotkania w Krakowie i Rzeszowie. Elżbieta Rafalska już organizuje spotkania w Zielonej Górze, a Mateusz Morawiecki w Katowicach, Łodzi i Gdańsku.

– Łamane jest prawo. Przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura i to w sposób siłowy. Telewizja i radio to instytucje przewidziane przez Konstytucje. Mamy podwójną grę. Premier mówi ludziom, że nic się nie zmieni, że nie zmienią się traktaty unijne. A co innego mówi w Brukseli, gdy mamy do czynienia ze zgodą na niemiecki dyktat – dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że utracimy 10 obszarów suwerenności, jeśli propozycje zmiany traktatów zostaną spełnione.

– Gdzie mamy 60 tys. zł bez podatku? Miało być 1500 zł dla nauczycieli. Oni dali tą mniejszość, bo tę większość dał poprzedni rząd. Pewne przedsięwzięcia są likwidowane. Nie ma żadnego zerowego kredytu – stwierdził.

Polityk wskazał, że rządy Donalda Tuska są niedemokratyczne, niepraworządne, a także mają charakter kryminalny. – Chodzi o to, żeby działalność kryminalną uprawiać bezpieczniej niż za naszych czasów – skomentował.

Jak podkreślił Kaczyński, najpierw w składzie sześcioosobowym zostaną objechane wszystkie miasta wojewódzkie, potem byłe miasta wojewódzkie, a potem wszystkie powiaty. – Chcemy dotrzeć do każdego powiatu. A potem zaczniemy skonkretyzowaną kampanię samorządową – podsumował.