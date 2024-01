– Czy państwo nie widzicie, że czasami jesteście po prostu śmieszni? – tymi słowami wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do posłów PiS, którzy krzykiem zareagowali na jego decyzję, by nie dopuścić do głosu wiceprezesa partii Antoniego Macierewicza. Powód incydentu? Były szef podkomisji smoleńskiej próbował bez żadnego trybu wejść na mównicę po tym, gdy wiceminister obrony Cezary Tomczyk ogłosił, że wiążącym prawnie dokumentem ws. katastrofy jest tylko raport Millera.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i poseł Antoni Macierewicz (PiS). screen transmisji Sejmu

Do incydentu w Sejmie doszło w piątek 26 stycznia przed południem. Antoni Macierewicz, który od blisko 14 lat za pieniądze podatników lansuje wzajemnie sprzeczne teorie spiskowe na temat katastrofy smoleńskiej, bez żadnego trybu wszedł na mównicę.

Wiceminister Cezary Tomczyk o katastrofie smoleńskiej

Wiceprezes PiS prezentował oznaki wzburzenia po wystąpieniu wiceministra obrony Cezarego Tomczyka (KO), który oznajmił, że jedynym oficjalnie obowiązującym dokumentem w sprawie przyczyn katastrofy lotniczej w Smoleńsku jest raport Jerzego Millera z 2011 roku, który wrócił na stronę MON.

Raport, który zgodnie z opiniami światowych ekspertów wskazuje, że w Smoleńsku doszło do wypadku typu CFIT (kontrolowany lot ku ziemi), zawiera również rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa, by taka katastrofa już się nie powtórzyła.

Mimo to Macierewicz, do niedawna przewodniczący zamachowej podkomisji smoleńskiej przy MON za rządów PiS, której działania i wydatki skontroluje specjalna komisja powołana przez Koalicję 15 października, nie ustaje w wysiłkach, by przekonywać do swoich wersji wydarzeń. Wyraźnie poruszony słowami wiceministra poza kolejką wszedł na mównicę w Sejmie.

Incydent w Sejmie. Macierewicz bez trybu na mównicy. Reakcja Czarzastego

Jednak prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy nie pozwolił na wystąpienie bez żadnego trybu. – Przywołuję pana do porządku – powiedział Antoniemu Macierewiczowi, gdy ten przekonywał go, by udzielił mu głosu.

– Ja pana też przywołuję do porządku! – odparł wiceprezes PiS. Równolegle polityk Lewicy oświadczył, że Macierewicz uniemożliwia prowadzenie obrad i uprzedził, że zostanie wykluczony z obrad, jeśli nie zejdzie z mównicy. Macierewicz wrócił na miejsce. – Widzę, że pan zrozumiał – skwitował wicemarszałek Czarzasty.

Na tym jednak awantura w Sejmie się nie skończyła. Posłowie PiS zaczęli wznosić okrzyki niezadowolenia. – Przecz z komuną! – skandowali w kierunku Czarzastego. Ten spojrzał na nich i powiedział: – Czy państwo nie widzicie, że czasami jesteście po prostu śmieszni?

– Takie metody, to możecie sobie stosować za czasów, kiedy pan Terlecki był marszałkiem Sejmu. Teraz się czasy zmieniły – oznajmił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Zakończył jednak pozytywnym akcentem. – Ja bardzo państwa lubię i szanuję, uśmiecham się do państwa i bardzo państwa serdecznie pozdrawiam – oznajmił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.