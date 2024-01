Tragiczny finał bójki w centrum Wrocławia. Nie żyje 21-latek

Agnieszka Miastowska

O tragedii poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Aktualnie sprawa jest dość tajemnicza, podano jedynie kilka lakonicznych informacji. Wiadomo, że w sobotę rano na wrocławskiej starówce doszło do "zdarzenia", w wyniku którego zmarł 21-latek. Zatrzymano w tej sprawie dwóch obcokrajowców. Ale to nie koniec.