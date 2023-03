Brutalnie skopali 19-latka w Lubartowie. Kazali mu szczekać i wszystko nagrali

W Lubartowie doszło do kolejnej brutalnej bójki między młodymi. Nastolatkowie brutalnie skopali 19-letniego młodego mężczyznę i kazali mu szczekać. Jak donosi Radio ZET, napastnicy zostali już zatrzymani.

W Lubartowie doszło do kolejnej bójki wśród młodych. Fot. Jakub Wosik/Reporter

Sprawa brutalnej bójki, do której doszło w Lubartowie (woj. lubelskie), wyszła na światło dzienne, ponieważ oprawcy 19-latka nagrali całe zdarzenie telefonem. Wideo szybko zaczęło krążyć wśród miejscowej młodzieży.

Na nagraniu widać jak 19-letni chłopak leży na ziemi, a jego twarz jest zakrwawiona. Jego oprawcy każą mu szczekać i kopią go.

Nagranie zobaczyła w internecie jedna z mieszkanek, która powiadomiła policję. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość pokrzywdzonego i napastników.

Jak donosi Radio ZET, oprawcami okazali się chłopcy w wieku 17 i 19 lat. Policja zatrzymała napastników i umieściła w areszcie tymczasowym, w którym będą przebywać przez najbliższe 3 miesiące.

Usłyszeli zarzuty i będą odpowiadać za pobicie w charakterze czynu chuligańskiego. Sprawcom grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Tragedia w Zamościu. Grupa rówieśników skatowała 16-letniego Eryka

W pierwszej połowie marca doszło z kolei do śmiertelnego pobicia Eryka z Zamościa, które wstrząsnęło całą Polską. Chłopca napadło 4 agresorów w wieku 16 i 17 lat. Ciężko go pobili i odeszli, ale jeden z nich 17-letni Daniel G. nagle odwrócił się i kopnął leżącego Eryka w głowę – prokuratura uznała, że ten cios spowodował śmierć chłopca. 17-letniemu Danielowi G. postawiono zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z ustaleń śledczych wynika, że to on był najbardziej agresywny i miał kopnąć Eryka w głowę. Grozi mu do 25 lat więzienia. Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Umieszczono ich w schronisku dla nieletnich.

Jako ostatnia zarzuty usłyszała 16-latka, która początkowo po przesłuchaniu została zwolniona do domu. – Przedstawiliśmy 16-letniej Gabrieli P. zarzut pomocnictwa do udziału w pobiciu rówieśnika – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.

Seria brutalnych bójek wśród młodych. Nikt z obecnych nie zareagował

W pierwszej połowie informowaliśmy także m.in. o bójkach wśród młodych, które miały miejsce m.in. w Zakopanem czy w Ostrołęce.

W sieci krążyło nagranie, na którym widać, jak dwie dziewczyny okładają się pięściami i padają na ziemię na Równi Krupowej w Zakopanem.

Bójce przyglądało się kilkadziesiąt osób, jednak nikt nie interweniował. Słychać również okrzyki "dawaj, dawaj". Straż miejska zauważyła bójkę na nagraniu z monitoringu i poinformowała policję. Gdy służby przyjechały na miejsce, nikogo już tam nie było. Policja ustaliła tożsamość uczennic widocznych na nagraniu. Policja wskazała, że osoby, które się przyglądały i nie interweniowały w sprawie, poniosą konsekwencje prawne. Z kolei w Ostrołęce (woj. mazowieckie) doszło do bójki między dwoma 13-latkami, którzy okładali się pięściami, co było widać na nagraniu. Wszystkiemu przyglądało się grupa kilkudziesięciu osób.

Na filmie widzimy przede wszystkim bijatykę, w której uczestniczy dwóch chłopaków. Przyglądało się jej około 20-30 osób, są to głównie chłopcy w wieku szkolnym. Nagle na filmie widać, jak jeden z nastolatków upada na ziemię. Wtedy podbiega trzeci chłopak, który kopie ofiarę w głowę i uderza pięścią.