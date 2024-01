Trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I zapowiada się, że znów może paść rekord! Jurek Owsiak ujawnił właśnie oszałamiającą kwotę, jaką ktoś wrzucił do puszki w Krakowie. Jeśli innych to w jakikolwiek sposób zachęci, znów wynik będzie fenomenalny.

Jurek Owsiak ujawnił, że ktoś w Krakowie wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł Fot. Paweł Wodzyński / East News

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Hasło to: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". – Jeden z darczyńców wrzucił do puszki w Krakowie 100 tys. zł – powiedział na konferencji prasowej Jerzy Owsiak.

Szef Orkiestry podkreślił, że zbiórka przebiega w spokojny sposób, a na koncie fundacji jest już ponad 60 milionów złotych. Owsiak przypomniał jednak, że doszło do incydentu w Olsztynie, gdzie ukradziono skarbonkę WOŚP.

– Ej, oddajcie skarbonkę, którą rąbnęliście! – mówił Jurek Owsiak. Zaraz jednak dodał, że był to tylko przykry wyjątek, bo poza tym wszystko przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń.

– To jeden jedyny wyjątek. 120 tys. wolontariuszy robi super robotę, za co im bardzo dziękujemy – podsumował Jurek Owsiak.

WOŚP gra 32 raz. Owsiak: "ten finał jest niezwykły"

W tym roku 120 tysięcy wolontariuszy w 1680 sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek. W internecie również nie brakuje zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP, które liczone są w setkach. Portal naTemat całym sercem wspiera orkiestrę, a nasze aukcje możecie zobaczyć tutaj.

Podczas finału WOŚP w 2023 roku udało się zebrać rekordową ilość pieniędzy, bo 243 miliony i prawie 260 tysięcy złotych. Z okazji finału WOŚP powraca też nieśmiertelny temat zarobków Jerzego Owsiaka. Comiesięczne wynagrodzenie wypłaca szefowi WOŚP firma Złoty Melon.

Business Insider ujawnił sprawozdania finansowe, a także to, jaką kwotę co miesiąc otrzymuje Jerzy Owsiak. W 2022 roku dzięki działalności szeroko związanej z WOŚP, Jurek Owsiak zarobił 317 tysięcy złotych. Gdy podzielimy tę kwotę na 12 (przez liczbę miesięcy), okaże się, że jego miesięczne przychody wynosiły 26,4 tysiące złotych brutto.

Gdy odejmiemy od tego koszty pracodawcy i podatek, wyjdzie, że Jerzy Owsiak dostawał około 14 tysięcy złotych netto miesięcznie.

Jeszcze w 2019 roku Owsiak przekonywał, że jego miesięczne zarobki wynoszą około 10 tysięcy złotych netto i od kilku lat nie miał podwyżki. Można więc wyliczyć, że honorarium Jerzego Owsiaka wzrosło od 2019 roku o 4 tysiące złotych.