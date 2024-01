Tiktokerka ujawniła szokującą sytuację z lokalu w Zakopanem. "Nikt nie zareagował"

Tiktokerka Aga Testuje opisała w mediach społecznościowych szokującą sytuację, która wydarzyła się w jednej z restauracji w Zakopanem. Obok jej stolika siedziała para. Mężczyzna zachowywał się agresywnie. – Nikt nie reagował – wyznała.

Tiktokerka o sytuacji z restauracji w Zakopanem. Fot. Tiktok / wyzszy_instytut_smaku

Aga na swoim profilu @wyższy_instytut_smaku na Tik-Toku recenzuje restauracje w Polsce i za granicą. Gdy podróżuje w różne miejsca, przytrafiają jej się dziwne przygody. Ostatnią postanowiła nagłośnić na swoim profilu.

Przemoc wobec kobiety, na którą nikt nie reagował

– Dziewczyna przy stoliku obok, nie wiem, 'zabiła gwoździa', leżała na stole. Jej chłopak próbował ją obudzić przekleństwami, jakimiś wyzwiskami. Ciągnął ją za głowę – opowiadała tiktokerka.

– Nikt nie zareagował. Nawet jak ja zareagowałam, to w całej restauracji cisza. Nikt nie reaguje na przemoc. To jest bardzo złe – podkreśliła w dalszej relacji.

Twórczyni internetowa nie kryła rozgoryczenia sytuacją. Przyznała, że smuci ją, iż "w dzisiejszych czasach istnieje takie przyzwolenie na przemoc".

W komentarzach pod tą publikacją zawrzało. "Panuje ludzka znieczulica" – przyznała jedna z internautek. Inni dzielili się też swoimi doświadczeniami.

"Moi bracia pomogli dziewczynie, którą obrażał i popychał własny facet, dziewczyna zwyzywała moich braci i kazała się odczepić, a gościu wyleciał do nich z pięściami, chore" – napisała obserwatorka.

"Jakiś czas temu moja mama jechała rowerem i się wywróciła obok przystanku autobusowego, niefortunnie uderzając głową o przystanek. Na przystanku było 8/9 osób. Nikt nie podszedł pomóc" – dodała kolejna.

Co najdziwniejsze, często zdarza się tak, że gdy ktoś już decyduje się zainterweniować, to jemu się obrywa.

"Kiedyś pomogłam dziewczynie/zasłabła/, zadzwoniłam do jej faceta, to jeszcze mnie wyzwał. Nie napiszę, co usłyszał ode mnie"; "Aga niestety zauważyłem, że patologia rządzi się swoimi prawami… nie ma to za wiele wspólnego z cywilizowanym gatunkiem" – czytamy w komentarzach.

Nie zmienia to jednak faktu, że powinno się natychmiast reagować na przemoc. I najlepiej sprawę zgłaszać odpowiednim służbom.