On JESZCZE nie zdradza, ale inna wpadła mu w oko. 5 sygnałów, że pali ci się grunt pod nogami

"Nie miałam żadnych dowodów, nic konkretnego się nie działo, ale ja czułam, że on kogoś ma" – mówią nierzadko kobiety, które zostały zdradzone i wskazują, że kierowała nimi intuicja. Czy tylko ona? Zachowanie kogoś, kto zdradza, zazwyczaj się zmienia, nawet jeśli sygnały są subtelne. I właściwie pojawiają się przed samym aktem niewierności. Oto 5 rzeczy w zachowaniu partnera, które mogą świadczyć o tym, że ktoś inny wpadł mu w oko.

Jak rozpoznać zdradę? 5 sygnałów, że on ma już kogoś na oku Fot. Pexels

On jeszcze nie zdradza, ale... 5 sygnałów, że ktoś się pojawił

Nie ma związków, w których nie zdarzają się kłótnie, nieporozumienia czy kryzysy. Monogamiczna relacja wymaga pracy i zaangażowania w naszego partnera. Ucieczka w emocjonujący flirt na boku jest o wiele łatwiejszym rozwiązaniem niż stawienie czoła problemom.

Dlatego, jeśli widzisz, że energia w twoim związku podejrzanie się zmieniła i czujesz coś w kościach – obserwuj partnera bacznie. Wiele osób, które doświadczyło w swoim życiu zdrady, podkreśla, że zazwyczaj długo przed przyłapaniem czuły dystans i chłód w swojej relacji, ale bagatelizowały to.

Nie chodzi o to, by pilnować swojego partnera na każdym kroku – bo zdrada jest jego decyzją, którą podejmie, nawet jeśli będziemy próbować go kontrolować.

Kluczem jest, by wiedzieć, na czym stoimy i podjąć decyzję, czy dalej chcemy w taką relację inwestować. Dlatego, jeśli masz wątpliwości, czy twój partner jest ci wierny, zwróć uwagę na tę 5 zachowań.

1. Jest uwiązany do telefonu

Nierzadko wymienia się założenie blokady czy hasła na telefon lub komputer jako jeden z pierwszych objawów zdrady, czy nielojalności. Ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, nie zabezpiecza się nagle przed ujawnieniem, prawda? Ale jeśli twój partner dopiero wchodzi w zajmującą go relacje, może wcale nie posuwać się do takich działań. Jednak telefon staje się jego najlepszym przyjacielem.

Potrafi zerwać się na dźwięk przychodzącej wiadomości, podskoczyć, gdy komórka zadzwoni. Częściej korzysta z telefonu, wygląda na to, że nawet w twoim towarzystwie prowadzi tam interesujące dyskusje. Jeśli na twoje pytanie o to, z kim rozmawia, czy co go tak bawi, odpowiada wymijająco, powinno ci to dać do myślenia.

2. Sam zdradza swoją sympatię

Paradoksem jest to, że gdy dojdzie do zdrady, ta jest ukrywana wszelkim kosztem i wysiłkiem. Jednak zazwyczaj imię kochanki stała partnerka już dobrze zna. I to dzięki samemu zdradzającemu. Jak to? Kobiety, z którymi rozmawiam, wskazują, że późniejsza kochanka została im przez męża już przedstawiona, ale w czasie, gdy była jeszcze koleżanką.

Panowie nierzadko sami zdradzają się z tym, że czują ekscytację w stosunku do nowej koleżanki z pracy, dziewczyny z siłowni, znajomej ze studiów, którą ostatnio gdzieś spotkali i teraz ponownie rozmawiają. Imię często pada, gdy intencje jeszcze nie są nieczyste. Zaczynasz słyszeć o tej osobie w różnych kontekstach, widzisz jej imię na wyświetlaczu telefonu, chociaż "wysyłają sobie tylko głupie memy". Warto zachować czujność.

3. Zmienia swój lub twój wygląd

Wiele mówi się o tym, że gdy w obrębie zainteresowań mężczyzny pojawia się nowa kobieta, ten czuje motywację do szczególnego zadbania o swój wygląd. Nagłego wyrwania się na siłownię, zmiany fryzury, remanentu szafy.

Ale nierzadko proponuje on też swojej partnerce zmianę, która może upodobnić ją do sympatii, która powoli pojawia się w jego życiu. Nagła czy powracająca sugestia o zmianie koloru włosów, stylu ubierania czy pójścia na siłownię powinna dać ci do myślenia.

4. Jest mniej zaangażowany, ma mniej czasu

Tak, obydwoje pracujecie, być może macie dzieci albo po pracy każdy biegnie do swojej pasji, by spotkać się wieczorem w domu, ale... ale teraz tego czasu jest jakby jeszcze mniej. Coraz częściej w pracy on nie ma nawet czasu odpisać na twojego SMS-a.

W pracy zostaje trochę dłużej, wraca z siłowni później, a nawet gdy jest w domu – masz wrażenie, że woli spędzić czas przed komputerem czy telefonem niż z tobą. Twoje wyjścia z domu też są mu na rękę. Zasypiając w łóżku, nierzadko słyszysz, że "zaraz przyjdzie", po czym okazuje się, że musiał akurat spędzić czas sam.

5. Zmieniła się dynamika Waszych relacji intymnych

Moment rozpoczęcia pozazwiązkowego flirtu nie jest jeszcze tym, w którym twój partner straciłby całkowicie zaangażowanie w wasz seks czy odmawiał wprost. Ale jeśli ktoś wpadł mu w oko, możliwe, że zauważysz subtelne zmiany w waszej intymnej relacji.

Partner nie będzie sam inicjował intymnych gestów, takich jak pocałunki, przytulenie. Seks może być dla niego mniej pasjonujący, będzie inicjował go rzadziej lub angażował się, dopiero gdy ty przejmiesz inicjatywę.

Możesz mieć także poczucie, że partner robi wszystko, by utrzymywać waszą relację na poziomie powierzchownym, tj. unika głębszych tematów, nie rozmawia o emocjach, nie wyznaje ci uczuć. Brakuje mu spontaniczności w okazywaniu ci sympatii i miłości, czujesz, że traktuje cię bardziej jak przyjaciółkę niż partnerkę.

Pamiętaj, że zmiany w zachowaniu kogoś, kto może być nielojalny, są subtelne. Nie są one ostatecznym dowodem, że twój partner zdradza cię lub świadomie się do tego przygotowuje. Warto jednak zrozumieć je, nie bagatelizować ich i spróbować zmienić kierunek rozwoju waszego związku.