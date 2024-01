P rezydent Andrzej Duda ma rozważać odesłanie budżetu państwa do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby tak zrobił, to opóźniłby 20-proc. podwyżki pensji dla urzędników. Głowa państwa ma czas do środy.





Duda może uderzyć w zwykłych urzędników. Przez niego nie dostaną podwyżek?

Natalia Kamińska

