Zaskakujące słowa premiera Tuska. Wspomniał o przedterminowych wyborach

Natalia Kamińska

Budżet państwa na kolejny trafił już na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Z doniesień medialnych wynika jednak, że może on odesłać go do TK. Wtedy zostaną zablokowane m.in. podwyżki dla budżetówki. We wtorek Donald Tusk nie wykluczył nawet, że ze względu na taką obstrukcję mogą się odbyć... przedterminowe wybory.