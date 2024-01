Gruzini zadali 21-letniemu Kacprowi mnóstwo ran. Kulisy bójki we Wrocławiu

Zadali 21-latkowi mnóstwo ran. Przerażające kulisy bójki w centrum Wrocławia

Mateusz Przyborowski

D wóch obcokrajowców podejrzanych o udział w bójce w centrum Wrocławia, w wyniku której zmarł 21-letni mieszkaniec Złotoryi, trafiło do aresztu na trzy miesiące. Wiadomo, że to Gruzini w wieku 23 lat. Lokalny portal ujawnił kulisy zdarzenia, do którego doszło w minioną sobotę nad ranem.