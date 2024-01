Co się dzieje z Ziobrą? Jego współpracownik zabrał głos ws. choroby

Żona byłego ministra sprawiedliwości Patrycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Co się jednak dzieje z samym Zbigniewem Ziobrą i czy jest w Polsce? Na te pytania jednej z gazet odpowiedział Jacek Ozdoba.

Co się dzieje z Ziobro i czy jest w Polsce? Nowe informacje. Fot. Grzegorz Bukała/REPORTER

Patrycja Kotecka-Ziobro otrzymała posadę w Parlamencie Europejskim. Według portalu wPolityce.pl kobieta będzie doradzać posłom w zakresie politycznych kampanii internetowych. Chodzi o polityków w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Te informacje wywołały pewne zaskoczenie ws. tego, co dzieje się z samym Zbigniewem Ziobrą. "Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę" – napisał mec. Roman Giertych z KO.

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobro i czy jest w Polsce?

Do tych rewelacji odniósł się w programie "Express Biedrzyckiej" gazety "Super Express" Jacek Ozdoba. – Pan minister ma chorobę nowotworową, jest poddany bardzo silnemu leczeniu – przekazał polityk Suwerennej Polski.

Wtedy został zapytany, czy Ziobro jest w Polsce. – No tego to nie będę mówił. Ja nie pytałem go gdzie, ale sądzę, że przebywa w Polsce. Niewątpliwie tak – powiedział.

Jak dodał, "pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym". – Wszystkie elementy zdrowia są potwierdzone odpowiednią dokumentacją, diagnozę postawiło kilku lekarzy, nie ma wątpliwości – wskazał.

Również "Super Express" poinformował w zeszłym tygodniu, że stan Zbigniewa Ziobry ma być bardzo poważny i przyjął w środę kolejną dawkę silnej chemioterapii.

– Zbigniew Ziobro zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie – powiedział gazecie wówczas ważny polityk Suwerennej Polski.

"SE" rozmawiał wtedy też Michałem Wójcikiem z tej partii. – Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nasz szef dojdzie do siebie, będzie mógł wrócić do pracy, do polityki. Czekamy na niego – usłyszał dziennik od tego polityka.

Mnożą się jednak teorie, że Ziobro może udawać chorobę

Co ciekawe, w sprawie jego choroby pojawiły się liczne teorie spiskowe. Najpopularniejsza brzmi: Ziobro wcale nie jest chory. Na ten temat nasza redakcja rozmawiała z jego partyjnymi kolegami.

– Ja od dłuższego czasu obserwowałem, że Zbyszek miał z tą krtanią coś nie tak. Głos mu się nagle załamywał, tembr się zmieniał. Dało się to zauważyć także podczas wystąpień publicznych. Niektórzy się z niego wtedy śmiali. Jego głos stawał się coraz bardziej zachrypnięty, ale nie w taki przyjemny, sceniczny sposób. Wiedziałem, że coś się dzieje, bo sam miewam problemy ze strunami głosowymi, ale nie spodziewałem się, że jest z nim aż tak źle – powiedział nam poseł Tadeusz Woźniak. Więcej na ten temat piszemy tutaj.