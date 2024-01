Nowe informacje ws. stanu zdrowia Ziobry. Polityk zdradził szczegóły leczenia lidera SP

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry od kilku tygodni jest bardzo poważny. Wiadomo, że chodzi o chorobę nowotworową. Jedna z gazet ustaliła właśnie, że przyjmuje on kolejną dawkę chemii – ma być ona bardzo silna.

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Stan zdrowia Ziobry. Pojawiły się nowe informacje o polityku Suwerennej Polski

"Super Express" poinformował w środę, że stan Zbigniewa Ziobry ma być bardzo poważny i przyjął w środę kolejną dawkę silnej chemioterapii. – Zbigniew Ziobro zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie – powiedział gazecie ważny polityk Suwerennej Polski.

"SE" rozmawiał też Michałem Wójcikiem z tej partii. – Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nasz szef dojdzie do siebie, będzie mógł wrócić do pracy, do polityki. Czekamy na niego – usłyszał dziennik od tego polityka.

Niedawno także Jacek Ozdoba wypowiedział się na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry w Gościu Radia Zet u Beaty Lubeckiej.

Politycy SP: Ziobro ma bardzo poważną chorobę onkologiczną

– Pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną. Jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie – przekazał w Radiu Zet poseł Jacek Ozdoba.

Rzecznik Suwerennej Polski podkreślił wówczas, że w partii wszyscy liczą na szybki powrót do zdrowia Zbigniewa Ziobry. – Jest to niewątpliwie silny zawodnik, więc sądzę, że nabierze sił, jak tylko pokona tę chorobę. Jestem przekonany, że tak będzie – przekonywał Ozdoba.

Przypomnijmy: Zbigniew Ziobro – były prokurator generalny i minister sprawiedliwości w rządzie PiS – zdziwił opinię publiczną swoją nieobecnością w Sejmie 11 grudnia, gdy premier Mateusz Morawiecki wygłaszał exposé rządu. Morawiecki oczywiście nie uzyskał wotum. Wtedy pojawiły się pierwsze "przecieki" na temat choroby polityka. Potem zostało to potwierdzone oficjalnie.

Mnożą się jednak teorie, że Ziobro może udawać chorobę

Co ciekawe, w sprawie jego choroby pojawiły się liczne teorie spiskowe. Najpopularniejsza brzmi: Ziobro wcale nie jest chory.

Na ten temat nasza reakcja rozmawiała z jego partyjnymi kolegami. – Ja od dłuższego czasu obserwowałem, że Zbyszek miał z tą krtanią coś nie tak. Głos mu się nagle załamywał, tembr się zmieniał. Dało się to zauważyć także podczas wystąpień publicznych. Niektórzy się z niego wtedy śmiali. Jego głos stawał się coraz bardziej zachrypnięty, ale nie w taki przyjemny, sceniczny sposób. Wiedziałem, że coś się dzieje, bo sam miewam problemy ze strunami głosowymi, ale nie spodziewałem się, że jest z nim aż tak źle – powiedział nam poseł Tadeusz Woźniak. Więcej na ten temat piszemy tutaj.