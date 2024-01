Synoptycy ostrzegają, że nad Polskę dociera seria niżów i frontów, które przyniosą ze sobą silne wichury. Prędkość wiatru może osiągać nawet 90 km/h. Taki stan ma się utrzymać przez wiele dni. Wszystkiemu towarzyszyć będą ulewy i wysokie temperatury.

Ekstremalna anomalia to nie wszystko. W prognozach widać poważne zagrożenie Fot. Filip Naumienko/REPORTER, wxcharts.com

Już w środę, 31 stycznia odczujemy pierwsze silniejsze podmuchy wiatru. W ciągu dnia powieje maksymalnie 40-50 km/h, a bliżej Wybrzeża 60 km/h. Sytuacja pogorszy się w nocy, szczególnie na północy kraju, gdzie wichury mogą osiągać nawet 60-75 km/h, a na Wybrzeżu aż 85 km/h.

Kolejne fronty atmosferyczne zaatakują Polskę w weekend. Niemal w całym kraju czekają nas podmuchy do 60-75 km/h, ale nie można wykluczyć, że w regionach północnych wiatr rozpędzi się do 80-90 km/h. Wichurom towarzyszyć będą temperatury w wysokości 10-12 stopni Celsjusza i silne opady deszczu.

Zdaniem synoptyków sytuacja będzie wyglądać podobnie na początku przyszłego tygodnia. Wówczas nawet na nizinach prędkość wiatru dojdzie do 70-80 km/h, a punktowo, zwłaszcza nad morzem, ok. 90 km/h. Pogoda ma się zmienić najszybciej 6 lutego. Choć wichury nieco stracą na sile, to czeka nas wtedy również ochłodzenie.

"Ekstremalna anomalia temperatury"

Z ostatnich prognoz wynika, że w najbliższych dniach ma być nadzwyczaj ciepło. Co więcej, na początku lutego przewiduje się ekstremalną anomalię temperatury, która sięgnie 9-12 st. C. Tak czytamy m.in. w serwisie fanipogody.pl. Stanie się tak, ponieważ nasza część kontynentu znajdzie się w mocy antycyklonu Enno.

Przynajmniej do połowy lutego odpoczniemy trochę od mroźnej zimy. Mało tego: możliwe, że na termometrach zobaczymy nawet... 15 stopni Celsjusza. Jeszcze w bieżącym tygodniu powinno być słonecznie i sucho. Później prognozowane są opady deszczu i wichury. Temperatura ma spaść dopiero w drugiej połowie lutego.

Wiosna będzie deszczowa

Długoterminowe prognozy IMGW z połowy stycznia wskazują, że tegoroczna wiosna ma być bardzo deszczowa. W lutym czeka nas więcej deszczu niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W marcu, który jest pierwszym wiosennym miesiącem, temperatura powietrza również nas nie zaskoczy, pozostając w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Opady jak w lutym będą wyższe niż norma.

