Jaka pogoda do końca tygodnia? Będzie nawet 10 stopni, ale to koniec dobrych wieści

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał prognozę pogody na najbliższe dni. Można powiedzieć, że miejscami czekają nas iście wiosenne temperatury, choć przesadny optymizm będzie temperowany przez porywisty wiatr.

Pogoda na najbliższe dni. Będzie ciepło, ale wietrznie

Będzie ciepło, ale pochmurno

Synoptycy IMGW informują, że w nocy z poniedziałku na wtorek możemy spodziewać się małego zachmurzenia. Lokalnie wystąpią mgły lub mgły osadzające szadź, ograniczające widzidoczność nawet do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do -1 st. w centrum. Najzimniej będzie w obniżeniach terenu rejonów podgórskich Karpat - do -9 st. C.

Wtorek

W dzień czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo, podobnie jak w nocy, na południowym wschodzie kraju utrzymywać się będą lokalne mgły ograniczające widoczność. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 st. C w centrum oraz do 8 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach osiągnie do 55 km/h, z kierunków południowych.

Środa

W środę synoptycy zapowiadają duże zachmurzenia. Na zachodzie kraju możliwe są również opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 3 st. Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Na zachodzie będzie znacznie cieplej - do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni.

Czwartek

Czwartek ponownie będzie spore zachmurzenie. Prognozowane są również opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem na zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C na Podhalu do 6-7 st. C na zachodzie. Najcieplej na zachodzie - do 7 st. na plusie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h. Najmocniej podmucha nad morzem - do 80 km/h.

Piątek

W piątek chmury dalej będą nas odcinać od promieni słońca - zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Miejscami będą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nastąpi też ochłodzenie. Na Podhalu termometry wskażą około -4 st. C. Na zachodzie natomiast będzie 4-6 stopni.

Sobota

Sobota będzie pochmurna z opadami deszczu, na wschodzie i południu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od około 5 st. Celsjusza na północnym wschodzie i południu do nawet 7 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

Niedziela

Ostatni dzień tygodnia będzie jeszcze cieplejszy. W niedzielę temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów. W przeważającej części kraju będzie jednak ciepło - od 7 do 10 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 65 km/h. Nad morzem natomiast do 70 km/h.

Wyjątkowe ocieplenie

Według synoptyków z serwisu twojapogoda.pl najbliższe dni zapowiadają się nietypowo ciepło. "Średnia temperatura powietrza wyniesie od 4 do 6 stopni powyżej normy wieloletniej, a to oznacza anomalię ekstremalną, jak na styczeń. Nieco mniej, ale też ciepło, będzie również w pierwszym tygodniu lutego" – czytamy w niedawnym komunikacie portalu.

Jak informują synoptycy, w lutym czeka nas więcej opadów niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

