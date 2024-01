Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale skierował ją też do TK w trybie kontroli następczej. Jest jednak coś jeszcze. W komunikacie jego Kancelarii pojawiła się informacja, co prezydent zamierza robić ws. innych ustaw rządu Donalda Tuska.

Duda odgraża się rządowi Tuska. Ujawnił plan działań ws. kolejnych ustaw. Fot. WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News

Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda podjął w środę decyzję o podpisaniu m.in. ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia. Jednocześnie dokument trafi w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Ten ma zbadać budżet ws. jego zgodności z ustawą zasadniczą.

Jak podano w oświadczeniu jego Kancelarii, stało się tak dlatego z "uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia", czyli "brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

Duda odgraża się rządowi Tuska. Ujawnił plan działań ws. kolejnych ustaw

W komunikacie Dudy pojawiło się także ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska i przyszłych ustaw, które będą procedowane.

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" – uważa głowa państwa.

Decyzję Dudy skomentował już premier Polski. "Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma" – czytamy we wpisie w serwisie X Donalda Tuska.

Ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika nic nie zmienia ws. ich mandatów

Wracając jednak do sprawy Wąsika i Kamińskiego, to przypomnijmy, że we wtorek (23.01) prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił prawomocnie skazanych polityków PiS.

Wówczas prezydent przekonywał, że "obaj panowie od 2015 roku byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

Niczego to nie zmieniło w kwestii ich mandatów, co jasno wynika z przepisów Konstytucji.

– Przepraszam za te słowa, ale to jak wół stoi w Konstytucji. Art. 99 ust. 3 wprost stanowi, że osoby skazane na kary więzienia za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mogą być wybrane na posłów lub senatorów. Tym bardziej nie mogą takich funkcji po takim skazaniu sprawować – wyjaśnił niedawno dziennikarzom Onetu sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

I dalej dodał: – Tu prezydent, powtarzając, że ci panowie są posłami, wprowadza nas wszystkich w błąd. Wstyd to mówić, ale chyba wynika to z jego niewiedzy.