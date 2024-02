Serialowy Chuck Bass się oświadczył! Kim jest jego wybranka?

Pamiętacie Chucka Bassa z "Plotkary"? Wcielający się w niego Ed Westwick właśnie się zaręczył! Wybranką aktora, do którego niegdyś wzdychały miliony nastolatek, zaręczył się z Amy Jackson.

Ed Westwick (Chuck Bass) zaręczył się z Amy Jackson. Fot. Instagram/ edwestwick

Ed Westwick (Chuck Bass) się zaręczył!

Ed Westwick i Amy Jackson poznali się w 2021 roku na torze wyścigowym Silverstone. Szybko stali się parą, a trzy lata później aktor znany z ikonicznej roli Chucka Bassa w serialu "Plotkara" oświadczył się swojej ukochanej 29 stycznia na łączącym dwa szczyty moście Peak Walk By Tissot położonym w szwajcarskim mieście Gstaad.

Kariera Westwicka nigdy nie ruszyła z kopyta mocno po występie w "Plotkarze", jednak w ostatnim czasie można go było zobaczyć w takich produkcjach, jak "White Gold", "Me You Madness" czy "Deep Fear".

Dużo lepiej radzą sobie inni aktorzy i aktorki z serialu. Penn Badgley (serialowy Dan) jest gwiazdą serialu Netfliksa "Ty", a Chace Crawford (Nate) gra jednego z głównych bohaterów w serialu "The Boys".

Blake Lively (Serena) pojawia się regularnie w głośnych tytułach. W ostatnim latach wystąpiła w takich tytułach, jak "Wiek Adaline", "Śmietanka towarzyska" czy "183 metry strachu". W 2024 roku premierę mam mieć film "It Ends With Us" na podstawie bestsellerowej powieści Colleen Hoover o tym samym tytule. Aktorka zagra główną bohaterkę.

Lively regularnie jest również bohaterką mediów plotkarskich, jednak nie ze względu na skandale, a swoje udane małżeństwo z Ryanem Reynoldsem oraz przyjaźn z Taylor Swift.

Jackson (świeżo upieczona narzeczona Westwicka) jest z kolei początkującą aktorką. Wystąpiła w "Grze Fortuny" Guya Ritchiego z 2023 roku u boku takich gwiazd, jak Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza czy Josh Hartnett.

Nowa "Plotkara"

Trzy lata temu HBO pokazało nową wersję "Plotkary". Serial ani nie zdobył zbliżonej popularności do oryginalnej adaptacji prozy Cecily von Ziegesar, ani też nie cieszył się szczególnie pozytywnymi recenzjami.

"Chociaż pierwowzór 'Gossip Girl' był tak słabo osadzony w rzeczywistości społecznej i politycznej swoich czasów, że momentami ocierał się o klimaty brazylijskiej opery mydlanej, wielowymiarowe postaci i targające nimi sprzeczności angażowały. W ekranizacji HBO, mimo wygładzenia wszystkich zalatujących tandetnym romansidłem wstawek, o zaangażowanie trudno" – przeczytacie w tekście Heleny Łygas napisanym dla naTemat.

Na początku tego podjęto decyzję o wykasowaniu serialu. "Z ciężkim sercem informuję, że HBO Max nie zrealizuje kontynuacji 'Plotkary'" – napisał showrunner i producent wykonawczy serialu Joshua Safran.

"Zawsze będziemy wdzięczni studiu za ich wiarę i wsparcie, scenarzystom za ich przewrotne umysły i wprawny talent, supergwiazdorskiej obsadzie za bycie najwspanialszymi współpracownikami i przyjaciółmi oraz ekipie za ich ciężką pracę, poświęcenie i miłość wniesioną do projektu. To był najlepszy plan, na jakim miałem okazję pracować" – napisał dalej.