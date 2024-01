"Griselda" będzie hitem jak "Narcos", ale to nie koniec. Oto podobne produkcje o narkobossach

"Griselda" zapowiada się na kolejny hit Netfliksa. Serial twórców "Narcos", który opowiada o kolumbijskiej bizneswoman zarabiającej na przemycie narkotyków, z pewnością zachęci widzów do obejrzenia innych produkcji o niebezpiecznym świecie karteli. Oto 6 tytułów, które skupiają się na bossach narkotykowych (zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych).

"Griselda" ma szansę powtórzyć sukces "Narcosa". Oto 6 tytułów, który warto obejrzeć po nowym hicie Netfliksa. Fot. materiał prasowy "Netflix"

6 filmów i seriali o bossach narkotykowych

"Griselda" to nowość od współtwórców seriali "Narcos" i "Narcos: Meksyk", która jest inspirowana historią Griseldy Blanco – ambitnej kolumbijskiej bizneswoman prowadzącej jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. W tytułowej roli wystąpiła Sofia Vergara ze "Współczesnej rodziny".

Widzowie, którzy po seansie "Griseldy" chcieliby jeszcze bardziej zgłębić ekranowy świat karteli, powinni sięgnąć po następujące tytuły:

1. Narcos

"Narcos" stworzony przez Chrisa Brancato, Carlo Bernarda i Douga Miro jest kroniką życia Pabla Escobara, jednego z największych baronów narkotykowych w dziejach. Fabuła hitu Netfliksa rozgrywa się w latach 1970-1992 i została przedstawiona z perspektywy Steve'a Murphy'ego, agenta Drug Enforcement Administration (DEA) pracującego w Kolumbii.

Serial składa się z trzech sezonów, w których widzimy, jak Escobar zbudował kokainowe imperium, jakie machloje robił i z jakim okrucieństwem rozprawiał się ze swoimi wrogami. Pablo potrafił zarabiać 60 milionów dziennie na handlu narkotykami. Wiódł szalone życie w Medellin i korzystał z usług wielu sicarios (płatnych zabójców).

W roli "kokainowego króla" widzimy na ekranie znakomitego brazylijskiego aktora Wagnera Moura ("Kot w butach: Ostatnie życzenie" i "Marighella"), który za swoją kreację został nominowany do Złotych Globów. W obsadzie zagościli również Pedro Pascal ("The Last of Us"), Boyd Holbrook ("Sandman") i Alberto Ammann ("Cela 211").

Gdzie obejrzeć? Netflix

2. Snowfall

W pierwszym sezonie "Snowfall" Johna Singletona zabiera widzów do Los Angeles lat 80., gdzie właśnie rozpoczyna się epidemia cracku. Głównym bohaterem serialu jest 19-letni Franklin Saint, który z początku próbuje w uczciwy sposób utrzymać swoją rodzinę. W końcu decyduje się sprzedawać narkotyki - izraelski boss Avi daje mu dobę na "pozbycie się" paczki kokainy, by upewnić się, że chłopak nadaje się do tej roboty.

W międzyczasie poznajemy także agenta CIA Teddy'ego McDonalda, który sprzedaje narkotyki, by zebrać fundusze na broń potrzebną do walki z Nikaraguą.

W produkcji BBC Three wystąpili Damson Idris ("W strefie wojny" i "Rój"), Carter Hudson ("Drogi Edwardzie"), Angela Lewis ("Uczciwa gra"), Amin Joseph ("To Live and Die and Live") i Isaiah John ("Cały dzień i noc").

Gdzie obejrzeć? Disney+ i HBO Max

3. El Chapo

Joaquín "El Chapo" Guzmán uznawany jest przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za najpotężniejszego handlarza narkotyków na świecie. Jest jednym z przywódców kartelu z Sinaloi, który produkował heroinę i marihuanę, przemycał kokainę z Kolumbii, a także metamfetaminę z Tajlandii.

W lipcu 2019 roku został skazany przez amerykański sąd na dożywocie za 10 różnych przestępstw. Sąd orzekł także przepadek jego fortuny ocenianej na 12,6 miliardów dolarów amerykańskich.

W produkcji platformy Netflix i Univision w roli El Chapo wystąpił Marco de la O ("Kocham cię i to boli" i "Pacto de sangre").W obsadzie wymieniono też Humberto Busta ("Równolegle"), Rodrigo Abeda ("Tijuana") i Juana Carlosa Olivasa ("2033").

Gdzie obejrzeć? Netflix

4. Queen of the South

"Queen of the South" snuje historię o fikcyjnej Teresie Mendozie, biednej kobiecie z Meksyku, która buduje narkotykowe imperium i dzięki niemu zdobywa potężną fortunę. Bohaterka zakochuje się w członku kartelu w Sinaloi i pnie się w górę, wyznając zasadę "po trupach do celu".

Serial Fox 21 Television Studios i Universal Cable Productions jest wychwalany przez krytyków zwłaszcza za świetną kreację Mendozy, którą zagrała Alice Braga, brazylijska aktorka znana z "Jestem legendą", "Predators" i "Morderstwo na końcu świata".

W "Queen of the South" pojawili się również Peter Gadiot ("One Piece" i "Yellowjackets"), Veronica Falcon ("Wyprawa do dżungli"), Justina Machado ("Sześć stóp pod ziemią"), Molly Burnett ("Prawo i porządek"), Gerardo Taracena ("Apocalypto" i "Sound of Freedom") oraz Joaquim de Almeida ("Desperado" i "Szybcy i wściekli 5").

Gdzie obejrzeć? Netflix

5. Człowiek z blizną

"Człowiek z blizną" Briana De Palmy skupiał się na losach imigranta z Kuby, który pozbawia bossa mafii jego pozycji i samemu przejmuje władzę nad gangsterskim półświatkiem w Miami. Tony Montana – podobnie jak antybohaterowie wcześniej wymienionych produkcji – wnosi własne imperium narkotykowe. Na tym nie kończy się jednak jego władza – zajmuje się wszystkim, co może przynieść mu zyski.

Adaptacja powieści Armitage’a Traila z 1983 roku przyniosła Alowi Pacino zasłużoną nominację do Złotych Globów. Dzięki występowi u De Palmy amerykański aktor (znany z "Ojca chrzestnego") jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję w Hollywood.

U boku Pacino mogliśmy zobaczyć na ekranie Michelle Pfeiffer ("Młodzi gniewni" i "Powrót Batmana"), Stevena Bauera ("Ray Donovan"), Marka Margolisa ("Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula"), F. Murray Abraham ("Biały lotos"), Richard Belzera ("Prawo i porządek"), a także Mary Elizabeth Mastrantonio ("Otchłań").

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video i Netflix

6. Power

Właściciel klubu nocnego w Nowym Jorku od dłuższego czasu sprzedaje narkotyki elitarnej klienteli. Patrick zamierza skończyć z handlem nielegalnymi substancjami i prowadzić uczciwy biznes. W międzyczasie bohater stara się za wszelką cenę uratować swoje małżeństwo i zacierać wszelkie ślady, które mogłyby doprowadzić do niego policję.

Serial kryminalny Starz został wyprodukowany przez Courtney A. Kemp we współpracy z raperem Curtisem "50 Centem" Jacksonem.

W rolach głównych w "Power" wystąpili: Omari Hardwick ("The Mother" i "Armia umarłych"), Joseph Sikora ("Jack Recher: Jednym strzałem"), Michael Rainey Jr. ("Amateur"), Naturi Naughton ("Queens") i Monique Gabriela Curnen ("Mroczny rycerz").

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

