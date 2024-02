Według najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, w nadchodzących wyborach prezydenckich głos na Szymona Hołownię oddałoby aż 24,6 proc. respondentów. To wzrost o niecałe 13 proc. w porównaniu do podobnego badania z listopada. W czołówce badania plasuję się Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki.

Tego jeszcze nie było! Oto kto prawie remisuje z Trzaskowskim w sondażu prezydenckim Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbędą się maju 2025 roku. W nowym badaniu IBRIS zapytał Polaków, na kogo zagłosowaliby w wyborach prezydenckich, gdyby zorganizowano je 28 stycznia. Zaskakujące wyniki ankiety zostały opublikowane 1 lutego (czwartek) przez Onet.

Hołownia prawie remisuje z Trzaskowskim w sondażu prezydenckim

Okazuje się, że najwięcej badanych na prezydenta Polski chciałoby obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej. Wyniki pozostałych polityków są jednak bardzo zbliżone:

25,8 proc. dla Rafała Trzaskowskiego,

24,9 proc. dla Mateusza Morawieckiego,

24,6 proc. dla Szymona Hołowni.

Po marszałku Sejmu, który zamyka podium, byli jeszcze: Krzysztof Bosak (8 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (4,3 proc.) oraz Robert Biedroń (3,5 proc.). Opcję "nie wiem" wskazało 8,9 proc. respondentów.

Znaczące różnice z sondażem z listopada

Przypomnijmy: pod koniec listopada 2023 r. IBRiS na zlecenie Onetu przeprowadził analogiczne badanie. Co ciekawe, wyniki znacząco różniły się od tych opublikowanych w czwartek.

Ankietowanym zadano wówczas to samo pytanie. Choć miejsca na podium rozłożyły się tak samo jak w styczniu, to jednak widzimy znaczącą różnicę w procencie głosów, jaki uzyskali wspomniani politycy:

34,6 proc. dla Trzaskowskiego,

29,9 proc. dla Morawieckiego,

11,7 proc. dla Szymonowi Hołowni.

Nie sposób nie zauważyć znaczącego spadku poparcia Trzaskowskiego i Morawieckiego. Z kolei sympatia wyborców do Szymona Hołowni wzrosła o prawie 13 proc.

Na kolejnych miejscach poza podium (w badaniu pojawiły się inne możliwe odpowiedzi) byli: Sławomir Mentzen (7,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (6,3 proc.) i Joanna Scheuring-Wielgus (1,5 proc.). Taki sam procent badanych, jak w sondażu z 1 lutego wybrał opcję "nie wiem".

Efekt "hołowniomanii" trwa?

Przypomnijmy: w styczniu Hołownia osiągnął też rekordowy wynik w najnowszym rankingu zaufania przygotowanym w oparciu o sondaż IBRiS dla Onetu. Lider Polski 2050 po raz trzeci z rzędu znalazł się na czele rankingu.

"W styczniu cieszy się 54,4 proc. zaufania (22 proc. zdecydowanie, 32,4 proc. raczej)" – stwierdził Onet. Serwis zaznaczył, że to więcej o 8,8 pkt proc. niż w grudniu, gdy osiągnął wynik 45,6 proc. "Marszałkowi Sejmu nie ufa 27,9 proc. (-3,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 17,2 proc. (-5,4 pkt) osób" - wynika z badania.

Portal dodał, że jest to rekordowy wynik w historii ponad 8-letnich pomiarów IBRiS dla Onetu. Wcześniejszy należał do Andrzeja Dudy, który ustanowił go we wrześniu 2020 roku. Nowe zestawienie nie może jednak cieszyć obecnej głowy państwa.

Duda przed październikowymi wyborami regularnie wymieniał się na szczycie podium z Rafałem Trzaskowskim. Również jeszcze w grudniu zajmował drugie miejsce, a w styczniu 2024 r. nie ma nawet w pierwszej trójce. Prezydent spadł czwarte miejsce rankingu.