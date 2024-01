Hołownia na szczycie rankingu zaufania do polityków. Pozycja Dudy nie pozostawia złudzeń

Szymon Hołownia osiągnął rekordowy wynik w najnowszym rankingu zaufania przygotowanym w oparciu o sondaż IBRiS dla Onetu. Badania pokazują także upadek Andrzeja Dudy, którego w porównaniu do ostatnich badań wyprzedziło aż kilku polityków.

Szymon Hołownia pokonał Andrzeja Dudę. Polacy wydali brutalny osąd Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Styczniowe badanie wskazuje, że największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się obecnie Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. W rankingu zadebiutował również nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar, choć raczej nie takiego wyniku się spodziewał.

Rekordowe poparcie dla Hołowni

Marszałek Sejmu po raz trzeci z rzędu jest na czele rankingu. "W styczniu cieszy się 54,4 proc. zaufania (22 proc. zdecydowanie, 32,4 proc. raczej)" – pisze Onet. Serwis zaznacza, że to więcej o 8,8 pkt proc. niż w grudniu, gdy osiągnął wynik 45,6 proc. "Marszałkowi Sejmu nie ufa 27,9 proc. (-3,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 17,2 proc. (-5,4 pkt) osób" - wynika z badania.

Portal dodaje, że jest to rekordowy wynik w historii ponad 8-letnich pomiarów IBRiS dla Onetu. Wcześniejszy należał do Andrzeja Dudy, który ustanowił go we wrześniu 2020 roku.

Polacy nie znają Bodnara

Na drugim miejscu najnowszego rankingu uplasował się Rafał Trzaskowski. Jak wynika z badania, zaufanie do prezydenta Warszawy deklaruje w tym miesiącu 47,4 proc. osób. Przeciwnego zdania jest 37,6 proc. respondentów, a 13,8 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska wobec polityka.

Trzeci na podium jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W jego przypadku zaufanie deklaruje 42,7 proc. badanych. 31,1 proc. nie ufa politykowi, a 20,6 proc. ma neutralne nastawienie. 5,6 proc. zadeklarowało natomiast, że „nie zna” polityka.

Zaskakujący może być wynik prezydenta RP, który przed wyborami regularnie wymieniał się na szczycie podium z Rafałem Trzaskowskim. Również jeszcze w grudniu zajmował drugie miejsce. Dziś Dudy nie ma nawet w pierwszej trójce.

Prezydent Andrzej Duda zajmuje czwarte miejsce. Na kolejnych pozycjach znaleźli się premier Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Ufa im kolejno: 41,3 proc., 38,9 proc. i 38,4 proc. respondentów. Zarówno w stosunku Dudy, Tuska, jak i Morawieckiego przeważającym nastawieniem pozostaje nieufność. Prezydentowi i liderowi PO nie ufa 47,9 proc. badanych. W przypadku szefa rządu PiS wynik osiągnął 50,9 proc.

Badanie wskazuje, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar cieszy się zaufaniem zaledwie 29,8 proc. osób. Nie ufa mu z kolei 21,2 proc. ankietowanych. Co ciekawe spory odsetek, bo aż 41,8 proc. respondentów stwierdziło, że polityka po prostu nie zna.

PiS i KO idą łeb w łeb

"Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę" – takie pytanie za pośrednictwem panelu Ariadna zadała reprezentatywnej grupie 1119 osób pracownia Research Partner.

Odpowiedzi wskazują, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej niemal się wyrównały. Na obóz Jarosława Kaczyńskiego głos oddałoby 30,3 proc. respondentów. Z kolei ugrupowanie Donalda Tuska wskazało 30,1 proc. badanych.

Ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga. Porozumienie Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło 13,5 proc. respondentów. Dalej mamy Lewicę z poparciem 10,1 proc. badanych.

Jako ostatnia do Sejmu weszłaby skrajna prawica. Konfederacja uzyskałaby bowiem 6,7 proc. głosów. Poza Sejmem znalazłby się tylko ruch Bezpartyjnych Samorządowców z elektoratem na poziomie 2,2 proc. 1,1 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "inna partia", a 6 proc.

