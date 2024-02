Po odwołaniu Obajtka, Banaś jasno stawia sprawę. Będzie zawiadomienie do prokuratury

– Ze względu na brak właściwej nadzoru i kontroli nad transakcją w Lotosie nasi kontrolerzy przygotowują zawiadomienie do prokuratury – ujawnił szef NIK Marian Banaś w wywiadzie dla TVP Info.

Stanowisko szefa NIK ws. Orlenu i Lotosu. Będzie zawiadomienie do prokuratury Fot. Pawel Wodzynski/East News

W piątek (2.02) w TVP Info gościł Marian Banaś. Szef Najwyższej Izby Kontroli skomentował rzekome zaniżenie wartości spółek przed fuzją Orlenu z Lotosem. – Zaniżenie ceny Lotosu to prawie 5 miliardów – oznajmił Banaś.

Banaś zapowiada zawiadomienie do prokuratury

– Ze względu na brak właściwej nadzoru i kontroli nad transakcją w Lotosie nasi kontrolerzy przygotowują zawiadomienie do prokuratury – zapowiedział.

– Mam nadzieję, że po zmianach w fotelu prezesa, nasi kontrolerzy będą mogli wejść do Orlenu i dobadać sprawę połączenia z Lotosem – dodał Banaś.

W środę prezes NIK wypowiadał się w podobnym tonie. – Na podstawie danych z MAP i MŚ jednoznacznie wynika, że takie zaniżenie miało miejsce. Nie zostaliśmy wpuszczeni do Orlenu na kontrolę. Dopiero po tym będziemy mogli stwierdzić, jak to miało miejsce – komentował po raz pierwszy zawiadomienie do prokuratury w sprawie fuzji.

Afera wokół Orlenu i Lotosu

W lipcu 2023 r. NIK opracowała raport dotyczący m.in. fuzji Orlenu z Lotosem po kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. TVN24 dotarło do nieopublikowanego do tej pory dokumentu. Okazało się, że zdaniem NIK Saudi Aramco zapłaciło o 7,2 mld zł mniej za część Lotosu, niż wynosiła jej faktyczna wartość.

Na początku 2024 r. sprawy wokół kontrowersyjnej fuzji nabrały tempa. 30 stycznia radny miasta Gdańsk Łukasz Bejm (PO) przekazał, że po ponad 13 miesiącach Prokuratura wszczęła śledztwo z zawiadomienia Agnieszki Pomaski (KO) w sprawie "wyprzedaży Lotosu".

Prokuratura wszczęła śledztwo

"Agnieszka Pomaska: 15 X zaczęło się w odpolitycznianie organów państwa. Po ponad 13 miesiącach Prokuratura wszczęła śledztwo z mojego zawiadomienia ws. wyprzedaży Lotosu i przyznaje, że mogło dojść do wyrządzenia spółce ogromnej straty, nie mniejszej niż 4 mld zł" – czytamy we wpisie.

Chwilę później wszczęcie śledztwa skomentowała sama zainteresowana. "Jest śledztwo ws. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd PKN Orlen i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publ., w tym Prezesa UOKiK. To odp. na zawiadomienie z 16.12.2022" – napisała Pomaska.

1 lutego media obiegła wiadomość, że Daniel Obajtek został odwołany z zarządu Orlenu i 5 lutego odejdzie ze stanowiska. "Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Orlen S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że 'oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji', postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu Orlen S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" – czytamy w komunikacie polskiego giganta paliwowego, cytowanym przez INNPoland.pl.

