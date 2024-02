"Koleżanki twierdzą, że jest zabójczo przystojny". Absurdalny materiał TV Republika o Bocheńskim

Kandydatem PiS na prezydenta Warszawy będzie Tobiasz Bocheński. Jego osoba wzbudziła już zachwyt pracowników TV Republika, która przygotowało laurkę o jego osobie. Zachwycono się m.in. tym, że polityk PiS jest wyższy do obecnego prezydenta Warszawy.

"Wyższy od Trzaskowskiego". TV Republika odleciała ws. Bocheńskiego. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

– To fatalna wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego – mówił na antenie TV Republika Jacek Sobola, który w przeszłości był związany z Polskim Radiem. Przypomniał też, że Tobiasz Bocheński to samorządowiec z dużym doświadczeniem, były wojewoda łódzki i mazowiecki.

"Wyższy od Trzaskowskiego". TV Republika odleciała ws. Bocheńskiego

– Starannie wykształcony doktor nauk prawnych. Redakcyjne koleżanki twierdzą, że jest zabójczo przystojny. Koledzy zazdroszczą pięknej i inteligentnej żony Elżbiety. Której nie da się porównać z tą "kupą serducha", bo to jakby porównywać jajo Fabergé ze zwykłym jajem – rozpływał się w zachwytach. Tym samym nawiązał do dość słynnej wypowiedzi Małgorzaty Trzaskowskiej z 2020 roku.

– No i jeszcze najgorsza wiadomość dla urzędującego prezydenta Warszawy, panie Rafale, wiemy, jak dla pana jest to ważne, ale on jest wyższy – dodał na sam koniec.

Przypomnijmy: w sobotę odbyła się "Warszawska Konwencja PiS" z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Podczas wydarzenia pod hasłem "Z miłości do Warszawy" prezes Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie przedstawił kandydata swojej partii na prezydenta Warszawy – Tobiasza Bocheńskiego.

– W tej kampanii wyborczej będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Warszawiaków – zapowiedział następnie Bocheński. – Będziemy rozliczać rządzących miastem z deklaracji i obietnic. Będziemy blisko mieszkańców, będziemy słuchać ich głosów – wymieniał. Więcej na ten temat jest w tym naszym tekście.

Obrzydliwe wypowiedzi Bocheńskiego o ludziach LGBT+

Bocheński w przeszłości zasłynął skandalicznymi wypowiedziami o ludziach LGBT+. "Tobiasz Bocheński nie lubi osób LGBT. Nie lubi? Mało powiedziane. Porównuje ich do groźnego wirusa, który dehumanizuje społeczeństwo" – przypomniał w sobotę aktywista miejski Jan Mencwel.

Na to samo zwrócił uwagę dziennikarz Bertold Kittel, który napisał: "Szokujące. PiS promuje na prezydenta stolicy człowieka, który porównuje osoby LGBT+ do… wirusa. Prezentujący tak nienawistne i naruszające godność innych ludzi stwierdzenia Tobiasz Bocheński będzie brał udział w kampanii wyborczej, jaki kandydat Kaczyńskiego".

Z kolei były nauczyciel Bocheńskiego w łódzkim liceum, prof. UŁ Marcin Gołaszewski powiedział Onetowi, że powinien uznać go za swoją "porażkę wychowawczą". – Już jako wojewoda z nadania PiS, mój były uczeń doniósł na mnie, bezpodstawnie, do CBA. To wiele mówi o człowieku – przekazał. Polityk PiS już odpowiedział na te słowa, o czym szerzej piszemy tutaj.