Ten nagły komunikat wojska zaniepokoił Polaków. Oto czym jest ostrzeżenie nawigacyjne

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała na wniosek wojska ostrzeżenie nawigacyjne. "Mogą wystąpić nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa" – czytamy w wyjaśnieniu. Wszystko ma związek z wojną w Ukrainie.

Ostrzeżenie nawigacyjne. Dowództwo Operacyjne wydało komunikat Fot. GERARD/REPORTER

Ostrzeżenia na wschodniej granicy

"Komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy" – czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego.

"Ostrzeżenia nawigacyjne - nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa - NOTAM są rutynowym komunikatem, w przypadkach gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej" – wskazano.

Warto dodać, że NOTAM to operacyjna informacja dla wszystkich użytkowników statków powietrznych i osób, które mają związek z lotnictwem.

"2 lutego, na wniosek strony wojskowej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała NOTAM N604/2024. Wprowadza on ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej od 5 lutego 2024 roku do 5 maja 2024 roku" – czytamy. Jak dodano, oznacza to, że mogą wystąpić nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

Polskie lotnictwo poderwało samoloty

Do podobnych nagłych akcji polskiego lotnictwo dochodziło już w tym roku.

"Ze względu na aktywność samolotów rosyjskich niedaleko granicy z Polską, poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty" – poinformowało we wtorkowy poranek, 22 stycznia polskie Dowództwo Sił Zbrojnych. Jednocześnie w wielu rejonach Ukrainy miał miejsce alarm przeciwlotniczy w związku z ostrzałem Rosji.

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy" – przekazało wówczas Dowództwo Sił Zbrojnych w serwisie X.

Służby zapewniły wtedy, że "wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana". Działania mogą wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.

