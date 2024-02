Rząd Tuska ma plan na Radę Gabinetową. "Prezydent może doznać wstrząsu"

13 lutego o godz. 13:00 odbędzie się Rada Gabinetowa. Tak zdecydował prezydent Andrzej Duda. Rząd Donalda Tuska ma jednak plan na to spotkanie. Nieoficjalnie mówi się, że "prezydent może doznać wstrząsu" ze względu na to, co usłyszy podczas Rady.

Rząd Tuska ma plan na Radę Gabinetową Dudy. "Prezydent może doznać wstrząsu". Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Wirtualna Polska dowiedziała się, że Andrzej Duda ma poznać podczas Rady Gabinetowej m.in. częściowe wyniki audytu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Michał Wróblewski z tego portalu ustalił, że to może "wywołać wstrząs w opinii publicznej". Całość ma zostać pokazana za pół roku.

Rada Gabinetowa u Dudy. Rząd Tuska ma plan

– Nie zamierzamy być w defensywie i się tłumaczyć. Przeciwnie. Wykorzystamy spotkanie z prezydentem, na jego prośbę, do ujawnienia mu skrywanych przez PiS informacji o przekrętach i przepalonych miliardach za ich rządów – usłyszał od znanego polityka obozu władzy.

Źródła w rządzie nie ujawniły WP szczegółów, ale zapewniły dziennikarza serwisu, że "prezydent może doznać wstrząsu, gdy usłyszy, co ukrywało przed nim PiS".

Pomysł z Radą Gabinetową skomentował już także szef rządu. – Rada Gabinetowa to format przewidziany przez konstytucję i nie ma nad czym dyskutować. To uprawnienie prezydenta, aby zaprosić ministrów rządu na spotkanie. To jest spotkanie nieformalne, w tym sensie, ze nie tam żadnych kompetencji, to nie jest rząd, tylko miejsce dyskusji i wymiany informacji z prezydentem – powiedział w miniony czwartek w Brukseli Donald Tusk.

Tusk zabrał głos ws. Rady Gabinetowej

– Będziemy na zaproszenie, czy też wezwanie pana prezydenta, jego gośćmi i chętnie podzielę się informacjami, chociaż są one dostępne – dodał premier.

Tusk stwierdził, że "jeśli pan prezydent potrzebuje, aby na Radzie Gabinetowej dowiedzieć się co z CPK czy z energią atomową w Polsce, to możemy spokojnie na tym spotkaniu wszystko powiedzieć". Wystosował też życzenie, aby Rada Gabinetowa była transmitowana na żywo przez wszystkie media, podkreślił jednak, że decyzja należy oczywiście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Przypomnijmy: w minioną środę Kancelaria Prezydenta przekazała, że Duda podpisał trzy ustawy, w tym tę dotyczącą budżetu państwa na 2024 rok. Jednocześnie – w tzw. trybie kontroli następczej – skierował je do TK celem "zbadania ich zgodności z Konstytucją".

Następnego dnia Duda wygłosił oświadczenie w Pałacu Prezydenckim. Poinformował wówczas, że zwołuje właśnie Radę Gabinetową.

– Wczoraj podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji. Tak też się stało, ustawa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął i wpisał do ustawy budżetowej – powiedział.

– 13 lutego o godz. 13:00 odbędzie się Rada Gabinetowa – poinformował, wspominając, że głównymi tematami posiedzenia mają być budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, budowa elektrowni atomowej i modernizacja polskiej armii.