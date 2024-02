Centrum Obsługi Administracji Rządowej rozstrzygnęło przetarg na dostawę produktów spożywczych do kancelarii premiera. Na liście znalazły się 53 pozycje, w tym między innymi 800 kostek masła, ponad 2 tys. kartonów mleka, 7 tys. jaj i setki kilogramów różnego rodzaju sera. Dwuletnie uzupełnianie rządowych lodówek pochłonie ponad ćwierć miliona złotych.

280 tys. zł na produkty dla KPRM. Na liście są m.in. masło, mleko, sery i jaja Fot. Pawel Wodzynski / East News

Do szczegółów przetargu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotarła Wirtualna Polska. Jak czytamy, opis przedmiotu zamówienia obejmował 53 pozycje. W ciągu dwóch lat do rządowych lodówek mają trafić ogromne ilości produktów mleczarskich polskich firm.

"W treści zamówienia wymieniono m.in. 100 opakowań jogurtów 0 proc. Bielucha, po 50 szt. z Piątnicy, Bakomy i Mlekovity (naturalne, owocowe i greckie), aż 800 kostek Masła Polskiego Ekstra o zawartości nie mniej niż 82 proc. tłuszczu, 2 tysiące kartonów mleka Łaciate 3,2 proc." – wylicza WP.

COAR zamówiło ponadto po 100 kartonów mleka o mniejszej zawartości tłuszczu (2 i 0,5 proc.), setki opakowań śmietany Łaciatej i Łowicza (od 12 do 30 proc.) czy 7 tysięcy jaj klasy A (koniecznie w rozmiarze XL).

Na liście znalazły się także "setki kilogramów sera": gouda, edamski, morski, feta, mozarella (w kilku postaciach), parmezan, mascarpone, brie, camembert, halloumi do grillowania oraz twaróg, ser kozi i serki wiejskie. "A nawet torty serowe temar i cambozola" – czytamy.

Na uzupełnienie zapasów w ciągu dwóch lat planowano przeznaczyć 294 tys. zł, jednak zwycięzca przetargu zaoferował nieco niższą kwotę – blisko 280 tys. zł.

Dodajmy, że to niejedyne zaopatrzenie dla kancelarii premiera w ostatnim czasie. Dziennik "Fakt" pisał pod koniec grudnia 2023 o "rocznej dostawie słodkości". W tym przypadku przetarg również ogłosiło Centrum Obsługi Administracji Rządowej i planowano przeznaczyć na ten cel 378 tys. zł.

"Samych pączków i drożdżówek rząd chce spałaszować 2 tys., a do tego przegryźć 600 jagodziankami i 600 kremówkami. Coś dla siebie znajdą też miłośnicy chrupkich ciasteczek, a małych rogalików czy pączusiów ma dotrzeć do KPRM aż 2,8 tony. Do tego dorzucić trzeba będzie blisko 2 tony ciasteczek tortowych, 40 kg mazurków, 40 kg faworków oraz takie same ilości ciast tiramisu i metrowca" – wyliczył tabloid.

Kancelaria prezydenta też zamawia na zapas

Dziennik przy okazji zauważył, że "podobne pyszności" zafundowała sobie w ostatnim czasie kancelaria prezydenta, która zaplanowała wydać ponad 600 tys. zł, tyle że w dwa lata.

"Prezydenccy urzędnicy zamówili między innymi babeczki koktajlowe czy też babeczki z owocami. Dostarczane mają być także: bajaderki, bułeczki 'ślimaki półfrancuskie', ciasteczka 'makaroniki', ciastka francuskie z owocami, ciastka drożdżowe, ciasta jogurtowe z owocami, czy comber – ciasto czekoladowe nasączone ponczem" – mogliśmy przeczytać.

Na prezydenckiej liście łakoci pojawiły się także m.in. drożdżówki z nadzieniem z owocami i kremem, keksy, makowce, napoleonki, pączki, pierniki, placki z owocami, serniki i szarlotki.