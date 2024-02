Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju w Malmö w Szwecji. Znamy już 17 uczestników, nadal nie wiemy jednak, kto będzie reprezentował Polskę. Zgłoszenia do wewnętrznych preselekcji w TVP można było wysyłać do 2 lutego, a w ostatniej chwili swój udział potwierdziła Krystyna Prońko, legendarna wokalistka jazzowa. Z kim będzie rywalizować i kiedy wyniki?

Krystyno Prońko zgłosiła się do preselekcji na Eurowizję 2024 Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Już w maju 68. Konkurs Piosenki Eurowizji, który dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. Jak tym razem będą wyglądały polskie preselekcje, które w zeszłym roku wywołały ogromne kontrowersje po zwycięstwie Blanki z "Solo"?

Tym razem reprezentant Polski na Eurowizję 2024 zostanie wyłoniony w preselekcjach wewnętrznych. Artyści mogli nadsyłać do Telewizji Polskiej swoje utwory do utwory do godziny 22:00 do 2 lutego, a specjalnie powołana komisja podejmie decyzję "za zamkniętymi drzwiami". Jej skład poznamy dopiero po wytypowaniu reprezentanta Polski.

Wcześniej opublikowano również regulamin preselekcji. Podstawowe zasady są dwie: kandydat musi mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Oprócz tego zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter (publikacja po 1 września 2023 roku). Oprócz tego "utwory biorące udział w preselekcjach nie mogły zawierać treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne".

Krystyna Prońko zgłosiła się do polskich preselekcji na Eurowizję 2024

Termin nadsyłania zgłoszeń już minął, a niemałe zaskoczenie wywołała informacja o chęci udziału w Eurowizji 77-letniej Krystyny Prońko. Jak podawje portal eurowizja.org, legenda polskiej muzyki miała zgłosić się w ostatniej chwili. Mimo że nie jest to potwierdzone, miała zgłosić swój nowy utwór "Tempus fugit".

Prońko to jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek. Jazzowa piosenkarka i kompozytorka 21 razy występowała na festiwalu w Opolu, wydała 15 albumów solowych. Jej najpopularniejsze utwory to m.in. "Jesteś lekiem na całe zło", "Małe tęsknoty", "Wielki szary nikt", "Psalm stojących w kolejce" czy "Bożek gorzelny".

"Krystyna Prońko. Fakt zgłoszenia piosenki przez tę ARTYSTKĘ bardzo mnie zaskoczył" – skomentował zgłoszenie Prońko popularny eurowizyjny bloger Let's talk about ESC na Facebooku. "Wiele razy miałem możliwość słuchać jej na żywo i zawsze pozostawiała najlepsze wrażenia wokalne. To zaszczyt, że ktoś taki pomyślał o Eurowizji. To niezwykle symboliczny utwór, który przypomina nam o upływającym czasie. Rywalizacja robi się zaskakująca" – dodał.

Kiedy poznamy reprezentanta Polski na Eurowizję 2024? Oto lista artystów, którzy zgłosili się na preselekcje

Kto zgłosił się do polskich preselekcji na Eurowizję? Zgłoszeń jest ponad 100, a wśród chętnych m.in. Justyna Steczkowska, która jest główną faworytką fanów z hitem "Witch-er Tarohoro", Luna z przebojem "Tower", Maciej Musiałowski, Marcin Maciejczak, bryska, Anna Jurksztowicz (z Chrisem Schittullim), Natasza Urbańska czy nowy internetowy fenomen Pan Savyan z "W kolorku amaretto".

Oto lista podana przez eurowizję.org (może być ona niepełna i jest aktualizowana na bieżąco przez portal):

Kiedy poznamy reprezentanta Polski? Tego TVP nie podała. Najpewniej możemy się jednak spodziewać komunikatu w najbliższych tygodniach.

Kiedy Eurowizja 2024?

Eurowizja 2024 obędzie się 7, 9 i 11 maja, a obejrzymy ją na antenie TVP oraz na YouTube. Weźmie w niej udział 37 krajów, w tym wracają po przerwie Luksemburg. Do tej pory poznaliśmy już 17 reprezentantów, w tym Olly'ego Alexandra z zespołu Years & Years, który będzie reprezentował Wielką Brytanię. Tym samym to do tej pory największa sława w tegorocznym eurowizyjnym składzie.

