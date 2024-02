T o już kolejny wypadek na przestrzeni zaledwie kilku dni, kiedy potrzebna była akcja ratunkowa na Śnieżce. Tym razem młoda Czeszka ześlizgnęła się w tzw. rynnę śmierci. Do akcji zaangażować musieli się zarówno czescy, jak i polscy ratownicy. 18-letnia kobieta należała do sześcioosobowej grupy. Na szczęście, udało się ją uratować.





Kolejna akcja ratunkowa na Śnieżce. "Rynną śmierci" zjechała 18-latka

Agnieszka Miastowska

