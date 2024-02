Wiemy, kto wygrał "Love Never Lies 2". Jednak nawet w "reunion" nie brakowało dram: kto przetrwał?

Na Netfliksie można już oglądać odcinek finałowy drugiego sezonu "Love Never Lies", w którym poznaliśmy zwycięską parę. Do ich kieszeni trafiło aż 124 tysiące złotych. Z kolei w "reunion", odcinku specjalnym, dowiedzieliśmy się co z parami osiem miesięcy później. Wiele nie przetrwało...

Jak skończył się drugi sezon "Love Never Lies"? Fot. Piotr Matey / Netflix

"Love Never Lies to pierwsze polskie reality show Netfliksa, które miało premierę w 2023 roku. Sześć par, wykrywacz kłamstw EyeDetect, intymne pytania, które są prawdą lub kłamstwem. Za prawdę do wspólnej puli dodawane są dwa tysiące, za kłamstwo tyle samo jest odejmowanych.

Stawka? Para, która kłamała najmniej, otrzyma całą kwotę. Co wcale nie znaczy, że... dalej będzie parą, bo niektóre kłamstwa mocno zabolą. Nie mówiąc już o romansach, ujawnianych sekretach i szeroko pojętych związkowych dramach.

A tych w drugim sezonie (który był pewniakiem po hitowym pierwszym) nie brakowało. Ba, było ich nawet więcej niż poprzednio, co uważa wielu fanów programu prowadzonego przez influencerkę Maję Bohosiewicz. Według niektórych nawet za dużo.

"Dla mnie jako widzki już pierwszy sezon był zbyt dużym obciążeniem. Teraz jednak ledwo dotarłam do końca. Pewnie, chciałam wiedzieć, co dalej, bo każdy odcinek kończy się mocnym zwrotem akcji, a 'Love Never Lies' jest idealnym guilty pleasure i (niestety) wciąga jak diabli. Ale szybko miałam już przesyt dramatami, tragediami, łzami. Ba, uznałam, że miłość to bagno, bo po programie Netfliksa... naprawdę trudno mieć inne zdanie" – pisaliśmy w naTemat w recenzji drugiego sezonu "Love Never Lies".

Kto wygrał "Love Never Lies 2"? Finał i reunion już na Netfliksie

7 lutego na Netfliksie pojawił się finałowy, siódmy odcinek "Love Never Lies", w którym sześć par w końcu spotkało się po rozłące. Możemy też już obejrzeć reunion, czyli odcinek specjalny nagrany osiem miesięcy po zakończeniu programu. Która para wygrała? Ile pieniędzy zgarnęła? Czy romantyczne relacje przetrwały? Sprawdzamy!

Uwaga, spoilery do siódmego i ósmego odcinka drugiego sezonu "Love Never Lies".

Drugi sezon "Love Never Lies" wygrały Paulina i Ania, jedyna jednopłciowa para w programie. Mało kłamstw mieli na koncie również Sandra i Bill oraz Karolina i Maks, ale dziewczyny zdeklasowały konkurencję: skłamały tylko raz. Zakochane wygrały 124 tysiące złotych.

A jak było osiem miesięcy później? Oto późniejsze losy wszystkich par, które poznaliśmy w odcinku specjalnym.

Paulina i Ania (zwyciężczynie "Love Never Lies 2")

Przed: 28 i 35 lat. Ich związek trwał kilkanaście miesięcy, a dla Pauliny był pierwszym poważnym. I nie tylko, to jej pierwsza relacja z kobietą. Ania chciałaby być z nią już na poważnie, ale jej partnerka zwlekała z podjęciem decyzji.

Reunion: Paulina i Ania, zwyciężczynie program, wyznały, że wciąż są parą i bardzo dobrze im się układa. Nie miały żadnych przerw ani "przygód", do tego niedawno ze sobą zamieszkały. Jakie mają plany? – Jeśli chodzi związkowo, to mieszkanie, podróże, zaręczyny, ślub – mówiła Ania. Część wygranej trafiła już na ich wspólne konto.

Sandra i Bill

Przed: 21 i 20 lat. Nazywali swój dwuletni związek rollercoasterem. Sandra wybaczała Billowi wielokrotne zdrady. Jak mówią, trzyma ich miłość do siebie.

Reunion: Sandra i Bill mają wciąż skomplikowaną relację. Zerwali po programie, ale obecnie nieoficjalnie się spotykają. Są na wyłączność i próbują naprawić dawną relację, nie mieszkają razem.

Nie wiadomo jednak, jak będzie dalej, bo podczas spotkania doszło między nimi do poważnej scysji: okazało się bowiem, że po zakończeniu "Love Never Lies" Bill był w romantyczno-seksualnej relacji z Alicją, z którą miał romans w programie.

Nie byli parą, sam twierdził, że było to jedynie koleżeństwo. Co więcej, Alicja i Bill poszli razem do innego programu rozrywkowego jako "para". Później zerwali kontakt, a chłopak wrócił do Sandry.

Sandra (która podczas przerwy z Billem miała kontakt z Dominikiem, innym singlem z "Love Never Lies") ostro zareagowała na te rewelacje. Zarzuciła Billowi mówienie nieprawdy i powiedziała pod jego adresem sporo ostrych słów, co może sugerować, że ich dalszy związek jest dość niepewny.

Paula i Kamil

Przed: 24 i 28 lat. Razem od pięciu lat, nazywali swój związek – żywiołowym. Ona chciałaby już wziąć ślub, on... tak średnio.

Reunion: Paula i Kamil nie są razem, rozstali się po programie, chociaż przez jakiś czas próbowali uratować związek. – Nigdy nie jesteśmy w stanie zbudować czegoś na siłę. Czasem nie warto brnąć w coś, co uważamy, że powinniśmy zakończyć – powiedziała z uśmiechem Paula. Udało im się posklejać relację i są dobrymi przyjaciółmi. Mieszkają razem i z grupą znajomych (w tym z Sandrą).

Karolina i Maks

Przed: 23 i 22 lata. Mieli dwuletni staż i borykali się z trudami codzienności po wspólnym zamieszkaniu.

Reunion: Nadal są razem, wciąż wspólnie mieszkają. Pracują nad sobą i własnymi problemami, postawili nad komunikację i unikają jakichkolwiek kłamstw. Bardzo dobrze im się układa, a Karolina czuje się bardziej doceniona. – Chciałbym dzielić przyszłość z Karoliną – powiedział Maks.

Roksana i Marek

Przed: 19 i 23 lata. Byli ze sobą dwa lata, ale ostatnio coś zaczęło się psuć.

Reunion: Roksana i Marek nie są razem. – Prób za wiele nie było, można powiedzieć, że wcale – powiedziała Roksana. Okazało się, że mimo deklaracji w finale programu, że spróbują naprawić związek, dziewczyna zablokowała byłego chłopaka na komunikatorze. – Miała myśli, że jednak chyba za dużo nas różni. Nie oszukujmy się, Marek i ja to dwa inne światy. To nie wyszło – dodała.

Marek ma o to do niej żal. Stwierdził, że "czuje się wykorzystany, bo komuś bardzo zaufał". Nie hamował się podczas rozmowy z Mają Bohosiewicz i innymi uczestnikami. – Chciałaś mnie tylko i wyłącznie wykorzystać. I faktycznie, udało ci się, będziesz to fotomodelką, będziesz sławna. Może z buzi jesteś ładną dziewczyną, ale w środku jesteś paskudną osobą – mówił uczestnik.

Amanda i Kornel

Przed: 25 i 28 lat. Byli ze sobą dziewięć lat, dwa lata temu się zaręczyli i przez pracę Kornela żyli ze sobą na odległość.

Reunion: W programie zarówno Amanda, jak i Kornel dopuścili się zdrady (z Maćkiem i Iwoną, którzy również pojawili się reunion ku zaskoczeniu uczestników). Para nie jest razem już od zakończenia show. Oboje podkreślili, że mają na koncie wiele rozmów i kłótni. Wciąż jest między nimi uczucie, nie są sobie obojętni. Nie potrafią jednak się dogadać.

– U nas cały czas jest skrajnie. (...) Cały czas ze sobą walczymy. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nasze rozmowy wyglądają tak, że chwilę jest ok, zaraz wyciągamy karabiny i lecimy grubo – powiedziała Amanda, która nie kryła emocji i łez. Kornel dodał, że ma problem z wybaczeniem byłej narzeczonej i "teraz trzeba" naprawić siebie".