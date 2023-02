Nałogowo oglądasz "Love Never Lies: Polska"? Oto 5 innych randkowych reality show na Netfliksie

"Love Never Lies: Polska", pierwszy polski reality show Netfliksa, bije nad Wisłą rekordy popularności, a jednocześnie budzi spore kontrowersje. Masz ochotę na więcej dram, romansów i emocji? Oto pięć randkowych reality show na Netliksie, które tę potrzebę z pewnością zaspokoją.

"Love Never Lies: Polska" to pierwszy polski reality show Netfliksa Fot. Kadr z "Love Never Lies: Polska" / Netflix

"Love Never Lies: Polska" to "reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę – wynagradza", brzmi oficjalny opis pierwszego polskiego reality show Netfliksa. Udział w pierwszym sezonie wzięli: Ida i Mateusz, Bernadeta i Dominik, Jędrzej i Bruno, Lilia i Andrzej, Wiktoria i Jasiek oraz Kasia i Kornel.

Show prowadzone przez Maję Bohosiewicz najwyraźniej spodobało się Polakom – aktualnie (na dzień 31 stycznia) zajmuje 2. miejsce w zestawieniu najpopularniejszych "seriali" Netfliksa. Finał "Love Never Lies: Polska" (siódmy odcinek) będzie można obejrzeć już 1 lutego.

A jak wypada program? Emocjonalnie i kontrowersyjnie."Przy 'Love Never Lies' (...) "Love Island" jest jak lekki kuksaniec w porównaniu do srogiego wpier****" – oceniła program Helena Łygas w naTemat i stwierdziła, że "ten z założenia rozrywkowy program ma ciężar gatunkowy dramatu, który stopniowo zacznie zamieniać się w thriller psychologiczny".

"Patrząc na uczestników 'Love Never Lies' nietrudno domyślić się, które pary rozstaną się podczas finału programu przewidzianego na 1 lutego. Tyle że raczej nie będą to pary źle dobrane lub też takie, którym trudno byłoby wieścić 'żyli długo i szczęśliwie'. Znacznie bardziej zasadne wydaje mi się pytanie 'po co w ogóle się z kimś wiązać'. Jakiegoś rodzaju zawód zawsze pojawi się w końcu w pakiecie" – podsumowała.

Warto dodać, że polska wersja "Love Never Lies" nie jest jedyną na Netfliksie. Pod tytułem "Miłość i kłamstwa" obejrzycie również oryginalną wersję hiszpańską oraz "Miłość i kłamstwa: Sardynia".

Programy podobne do "Love Never Lies: Polska". Randkowe reality show na Netfliksie

Programy jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Hotel Paradise" cieszą się w ostatnich kilku latach ogromną popularnością, a przyczynił się do tego również Netflix. Spodobało ci się "Love Never Lies: Polska"? Oto inne randkowe reality show na Netfliksie.

Miłość jest ślepa (2020)

"Miłość jest ślepa" to hit Netflixa, który doczekał się już trzech sezonów i wznowienia na dwa kolejne. Amerykańskie show dało też początek dwóch pozostałym wersjom: japońskiej i brazylijskiej (fanom programu polecamy obejrzeć każdą z nich, bo różnice w kulturze randkowej w różnych częściach świata są naprawdę fascynujące).

O co chodzi w "Love is Blind"? Uczestnicy, mężczyźni i kobiety, spotykają się ze sobą w specjalnych kapsułach i prowadzą długie rozmowy, jednak... nie mogą się zobaczyć. Czy zdecydują się na zaręczyny po kilku dniach, mimo że nigdy się nie widzieli? Tak.

Ale co ze ślubem? Tutaj bywa już różnie: na zewnątrz parę czeka bowiem najtrudniejsze zadanie, czyli wspólne codzienne życie. Ostatecznie niektórzy powiedzą sobie "tak", a inni uciekną... przed ołtarza. Słowem: dramy, dramy i więcej dram.

Too Hot to Handle (2020-)

"Too Hot to Handle" ma naprawdę śmiały pomysł. Otóż producenci umieszczają w okazałej willi grupę młodych ludzi: seksownych, pięknych i... napalonych. Brzmi jak "Love Island" i "Hotel Paradise"? Tak, ale jest jeden haczyk. Uczestnicy "Too Hot to Handle" nie mogą zbliżyć się do siebie fizycznie, bo główna zasada tego programu to "rączki przy sobie". Nawet całowanie się jest zabronione.

Za każde "przewinienie" odejmowana będzie konkretna suma z puli 100 tysięcy dolarów, która trafi do wyposzczonego zwycięzcy. Nie wydaje się to wcale trudne? Weźcie pod uwagę, że uczestnicy o seksie mówią non stop, są naprawdę atrakcyjni i paradują w skąpych kostiumach kąpielowych... Hormony buzują, a pieniądze czekają. Jest głupawo, ale zabawnie. Guilty pleasure na całego.

Amerykańskie "Too Hot to Handle" ma już cztery sezony. Program doczekał się również wersji zrealizowanych w Brazylii i Ameryce Łacińskiej.

Ultimatum: Ślub albo rozstanie (2022-)

"Ultimatum: ślub albo rozstanie" najbardziej przypadnie do gustu fanom "Love is Blind" (za programy odpowiadają ci sami twórcy), ale wcale nie tylko im. Jeśli lubisz związkowe dramy i emocjonalne karuzele, a nie przepadasz za klimatem plaż i bikini, ten amerykański program Netfliksa będzie dla ciebie idealny.

Pomysł jest dość prowokacyjny. Mamy sześć par na progu małżeństwa, a jedna połowa stawia drugiej ultimatum: ślub albo rozstanie. Zakochani będą mieć osiem tygodni, aby podjąć decyzję: każdy wybiera innego partnera z grupy i zamieszka z nim na trzy tygodnie, aby spróbować czegoś nowego i przekonać się, czy ich pierwotny związek jest udany, czy może wręcz przeciwnie. Kolejne trzy tygodnie spędzą w parach, w których zgłosili się do programu, więc będą mogli to szybko porównać.

W przygotowaniu jest sezon drugi "Ultimatum", który ma mieć w większości uczestników LGBT. Hit Netfliksa doczekał się już również francuskiej wersji.

Piekło singli (2021-)

"Piekło singli" to koreańskie reality show, które spodoba się fanom… survivalu. To bowiem połączenie programu randkowego z show w stylu "Ryzykantów". Zasady są proste: 10 osób, które szuka miłości, musi przetrwać na bezludnej wyspie. Jednak w praktyce tak prosto wcale nie jest.

Jest za to intensywnie, bo z jednej strony mamy miłosne dramy, a z drugiej trudy związane z życiem w dziczy. Pikanterii dodaje fakt, że jedyną opcją ucieczki z wyspy jest zakochanie się i stworzenie związku. A to sprawia, że wymęczeni uczestnicy są naprawdę bardzo zdesperowani, aby znaleźć swoją drugą połówkę. Na Netfliksie dostępne są dwa sezony.

Rodzinne randkowanie (2022-)

Tytuł "Rodzinne randkowanie" brzmi co najmniej niepokojąco, a zwiastun budzi lekki dyskomfort, ale spokojnie, to nie "Ród smoka". W "Dated & Related" bierze udział kilka par rodzeństwa lub rodzeństwa ciotecznego, które wspólnie wprowadzają się do luksusowej willi na południu Francji. Ich cel jest jeden: pomóc członkowi ich rodziny znaleźć obiekt westchnień.

Mimo absurdalnego punktu wyjścia i początkowych obaw "Rodzinne randkowanie" jest zabawne, lekkie i spodoba się fanom gatunku. Flirt flirtem i randki randkami, ale świetnym bonusem są relacje między rodzeństwem, które, jak to w życiu, są urocze, zabawne albo napięte.

