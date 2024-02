Jako pierwszy na mównicę sejmową wkroczył w czwartek poseł Jarosław Sachajko, który rozpoczął swoją przemowę słowami "Wielce szanowny Panie marszałku, najbardziej otwarty panie marszałku na całym świecie". Zaraz po nim popis dał były premier, Mateusz Morawiecki.

Kłótnia już na początku posiedzenia. Hołownia musiał zareagować Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

– Wnoszę o przerwę - spokojnie, spokojnie. Proszę o informacje szanownego pana marszałka, dlaczego uniemożliwia pan panu premierowi Tuskowi odpowiedź na moje pytanie, które zadałem 43 dni temu. Polacy nadal nie wiedzą, czy pan premier uzupełnił ustawę antykorupcyjną o to, aby rodziny polityków nie mogły zasiadać w spółkach, w których udział ma skarb państwa.

– Obietnic wyborczych należy dotrzymywać. Nie udało się to premierowi w latach 2007-2014 otrzymał pan drugą szansę, aby wygrać z gangreną nepotyzmu. Jako Kukiz'15 zrobiliśmy już bardzo dużo, aby pana obietnice wyborze z 2007 r. zrealizować, ale wszystkiego za pana premiera nie zrobimy – powiedział.

– Polska lokalna zawsze potrzebowała inwestycji. Przez lata, przez dziesięciolecia liberalnych rządów okazywało się to niemożliwe. Pieniądze przeciekały jak przez sito, budżet był obarczony ogromnym deficytem – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– Ten program służył wyrównywaniu szans. (...) Drodzy rodacy, zbliżają się wybory samorządowe. To właśnie w gminach i powiatach przygotowaliśmy ten program. Niech on będzie kontynuowany w całej Polsce. Nie dopuśćmy do tego, aby Polska przestała się rozwijać – mówił były premier odnośnie działań poprzedniego rządu.

Hołownia odniósł się do słów posła Kukiz'15, potwierdzając, że faktycznie, miało miejsce działanie niezgodne z regulaminem. Jak uznał, zrobił to jednak "dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce"

– Biję się w swoje marszałkowskie piersi (...) Rozpędzony po tym, jak dopuszczałem sekretarzy stanu z rządu dwutygodniowego, postanowiłem dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce dopuścić również sekretarza stanu z obecnego rządu. Myślałem, że spotka się to z przychylnym przyjęciem państwa, ale faktycznie ma pan rację - oświadczył Hołownia.

Zaraz po Morawieckim głos zabrał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – Polska nie zasłużyła na taką opozycję, jaka dzisiaj jest w Sejmie – zaznaczył.

