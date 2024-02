Koncert Taylor Swift już niedługo w streamingu. Wiadomo, kiedy trafi na Disney+

Film koncertowy z trasy The Eras Tour, którą Taylor Swift podbiła cały świat, trafi już niebawem do oferty platformy streamingowej Disney+. To coś dla widzów, którzy nie zdążyli zobaczyć występu "blondie" na kinowym ekranie.

Film z trasy koncertowej The Eras Tour Taylor Swift trafi w marcu na Disney+. Fot. RS Fotos / The Grosby Group / East News

"Taylor Swift: The Eras Tour" na Disney+. Kiedy?

The Eras Tour to trasa koncertowa Taylor Swift, która nie tylko promuje kawałki z jej dziesiątego krążka zatytułowanego "Midnights", ale oddaje także hołd każdej erze jej twórczości począwszy od debiutanckiego albumu z 2006 roku. Na set liście znajdziemy zatem takie hity jak "Love Story", "Cardigan", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "You Belong With Me", "Shake It Off", "Wildest Dreams", "Anti-Hero" i "Blank Space". "The Eras Tour jest nostalgiczną zbitką 17-letniej podróży Taylor Swift po muzyce, która w interaktywny sposób angażuje widzów, dając im przestrzeń do tego, by mogli dzielić się z innymi swoimi wspomnieniami związanymi z dorastaniem przy melodiach skomponowanych przez artystkę. Koncerty w ramach tejże trasy należy potraktować jako scenograficznie znakomity performance pełen easter eggów, symboliki i zapowiedzi tego, co popowa gwiazda ma w zanadrzu" – czytamy w naszym tekście poświęconym koncertom Tay Tay.

Bilety na koncerty w USA wyprzedały się błyskawicznie, więc wielu fanów piosenkarki nie zdążyło z ich kupnem. Z tego też powodu Swift wydała film koncertowy, który ostatecznie cieszył się większą popularnością od nowego dzieła Martina Scorsese - "Czasu krwawego księżyca" z Leonardem DiCaprio i Lily Gladstone.

"Taylor Swift: The Eras Tour", który jest relacją z występu artystki z 9 sierpnia w Los Angeles. Według ustaleń AMC Theatres w weekend otwarcia (14-15 października) produkcja zainkasowała aż 92,8 mln dolarów.

"Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" będziemy mogli obejrzeć niebawem w swoim zaciszu domowym. Film koncertowy autorki "Blank Space" trafi do serwisu Disney+ już w piątek 15 marca.

Przypomnijmy, że światowa trasę koncertową "The Eras Tour", czyli 50 koncertów w Australii, Europie, Azji i Ameryce Południowej, rozpoczęła się 24 sierpnia ubiegłego roku i potrwa do 17 sierpnia 2024. W te wakacje Swift da trzy koncerty w Warszawie.

Taylor Swift została miliarderką

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w październiku "Bloomberg" oficjalnie nazwał Taylor Swift miliarderką. Analiza gazety biznesowej opiera się wyłącznie na aktywach i zyskach, które można potwierdzić lub prześledzić na podstawie publicznie ujawnionych danych. W obliczeniach wzięto pod uwagę: szacunkową wartość jej katalogu muzycznego i pięciu domów, a także zarobki z umów streamingowych, sprzedaży muzyki, biletów na koncerty i gadżetów.

Ponadto szacunki uwzględniają również wpływ podatku dochodowego, kosztów organizacji podróży oraz prowizji wypłacanych menadżerom i agentom.

