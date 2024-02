Szydło napisała po angielsku o Trumpie. Internauci szybko sprowadzili ją na ziemię

Były prezydent USA Donald Trump powiedział, że "zachęca" Rosję do ataku na każdego członka NATO, jeśli ci nie płacą wystarczająco na własną obronność. Na te słowa zareagowała też europosłanka PiS Beata Szydło i to po angielsku. Sekcja komentarzy pod jej wpisem niemal dosłownie zapłonęła.

Szydło dodała wpis po angielsku ws. Trumpa. Burza w komentarzach. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Przypomnijmy: Donald Trump opowiadał na jednym ze spotkań z wyborcami, że kiedyś powiedział przywódcy pewnego kraju, że nie będzie chronił w ramach NATO narodu zalegającego z płatnościami. Jak wskazał, chodzi mu o kraje, które przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Nie wiadomo nawet, czy taka rozmowa miała faktycznie miejsce.

Skandaliczne słowa Trumpa o NATO i Rosji

– Nie, nie chroniłbym cię, właściwie zachęcałbym ich, żeby robili, co chcą. Musisz zapłacić – stwierdził. Zachęcał do tego słowami, aby "robili, co im się do cholery podoba".

W reakcji na te słowa rzecznik administracji Joe Bidena stwierdził, że były prezydent USA "zachęca mordercze reżimy do najazdów na naszych najbliższych sojuszników", a komentarze Trumpa nazwał "przerażającymi". Dodał, że to oświadczenie "zagraża amerykańskiemu bezpieczeństwu narodowemu, stabilności na świecie i krajowej gospodarce".

W sprawie głos postanowiła zabrać również europosłanka PiS Beata Szydło. "Wszyscy mówią teraz o wypowiedzi Donalda Trumpa – typowej dla niego – tymczasem naprawdę ważne słowa padły niedawno z ust szefa NATO.

Jens Stoltenberg zaznaczył, że Rosja będzie zagrożeniem dla NATO jeszcze przez wiele lat, a przemysł zbrojeniowy w europejskich krajach NATO praktycznie nie istnieje i trzeba go odbudować" – napisała w serwisie X po angielsku, a następnie zaatakowała KE.

Szydło dodała wpis po angielsku ws. Trumpa. Burza w komentarzach

Jak wskazała, "problem w tym, że do produkcji sprzętu wojskowego potrzebny jest przemysł ciężki". "Tymczasem Komisja Europejska dąży w praktyce do całkowitej likwidacji przemysłu ciężkiego w Unii. Jak bez przemysłu ciężkiego mają być produkowane w Unii czołgi, transportery opancerzone, działa samobieżne itp. Większość europejskich polityków nawet nie próbuje odpowiedzieć na to pytanie" – uważa polityczka PiS.

"Wojna Rosji z Ukrainą trwa już dwa lata, a większość krajów UE, poza Polską i innymi krajami wschodniej flanki, nie zrobiła nic, aby zapewnić przezbrojenie swoich armii i rozwój przemysłu zbrojeniowego" – podsumowała.

Pod jej opinią jest wiele krytycznych komentarzy. "Nikt nie słucha twojego bełkotu po angielsku. Trump podważył gwarancję parasola nuklearnego w Europie i dopuścił scenariusz wojny konwencjonalnej" – czytamy w jednym z nich.

Część osób zastanawia się też, czy Szydło sama napisała ten wpis, czy ktoś to za nią zrobił. "Kto dla pani napisał?", "Pani umie po angielsku?" – pytali komentujący. Pojawiły się też głosy, że tak wspiera Trumpa, który grozi Europie. "PiS to dobry przyjaciel Trumpa" – stwierdził ktoś.