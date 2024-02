Horror na pokładzie samolotu do Monachium. Pasażer zmarł w czasie lotu

Na pokładzie samolotu linii Lufthansa doszło do śmierci pasażera. 63-letni Niemiec niespodziewanie zaczął krwawić z ust i nosa. Z pomocą ruszyła mu pielęgniarka i 30-letni Polak. Personel pokładowy przez aż 90 minut prowadził resuscytację. Ostatecznie jednak stwierdzono zgon.

Śmierć na pokładzie samolotu. Niemiec wykrwawił się na pokładzie. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Śmierć na pokładzie samolotu

Jak przekazał szwajcarski serwis "Blick", ale również brytyjski "Independent", do zdarzenia doszło 8 lutego, ale dopiero teraz sytuacja została opisana przez media.

Na pokładzie samolotu linii Lufthansa w czasie lotu z Bangkoku do Monachium doszło do śmierci jednego z pasażerów. Chodzi o 63-letniego obywatela Niemiec, który razem z żoną, Filipinką, wracali do kraju. Małżeństwo spóźniało się na lot, a już na bramkach można było dostrzec niepokojący stan zdrowia seniora.

Pasażer zajął miejsce na pokładzie i niespodziewanie zaczął krwawić z ust i nosa. – To był horror, wszyscy krzyczeli. Dali mu rumiankowej herbaty, ale on już wypluwał krew do torebki, którą podstawiała mu żona – opisała w rozmowie z "Blick" Karin Missfelder.

Kobieta jest z zawodu pielęgniarką i jako pierwsza zauważyła, że stan mężczyzny się pogarsza. To także ona zwróciła uwagę stewardessie na sytuację na pokładzie. Do pomocy zgłosił się także 30-letni Polak, który zmierzył tętno choremu.

Stan Niemca drastycznie się pogarszał. Z relacji pielęgniarki wynika, że 63-latek stracił ogromne ilości krwi. W końcu stracił przytomność.

Jak czytamy, personel pokładowy od razu przystąpił do resuscytacji, która trwała przez 90 minut. Nie udało się jednak przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Samolot musiał zawrócić z powrotem do portu w Bangkoku.

Przedstawiciele Lufthansy odnieśli się do zdarzenia za pośrednictwem oficjalnego, choć bardzo krótkiego komunikatu.

"Pasażerowie, którzy lecieli tym rejsem, znaleźli inne loty. Nasze myśli są z bliskimi zmarłego pasażera. Chcemy przeprosić za niedogodności, które spotkały inne osoby obecne na pokładzie" – czytamy.