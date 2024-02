Duda jak prawdziwy romantyk. Pokazał zdjęcie z żoną i przy okazji... zaliczył wpadkę

W walentynki Andrzej Duda opublikował na Instagramie zdjęcie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą. Widać, że pierwsza dama trzyma bukiet róż. Prezydent zwrócił się do internautów ze specjalnymi życzeniami.

Andrzej Duda zaskoczył nowym zdjęciem z żoną. Fot. Piotr Molecki/East News // Fot. Instagram / Andrzej Duda

Walentynkowe zdjęcie pary prezydenckiej

"Walentynki 2024! Niech dla to będzie (pisownia oryginalna – przyp. red.) miły dzień dla Każdego! Życzliwość to ważny element miłości. Niech Was otacza i niech z Was promieniuje!" – napisał Andrzej Duda pod ujęciem z żoną.

Pod publikacją użytkownicy mediów społecznościowych ruszyli z komentarzami. Większość składała życzenia parze prezydenckiej z okazji święta zakochanych. Były też jednak reakcje, w których zwrócono uwagę na błąd w opisie.

"Patrząc po poziomie tego wpisu, nasz prezydent ma taki sam problem z pisaniem po polsku, co z rozmową po angielsku"; "Dobrze byłoby przed umieszczeniem wpisu sprawdzić, czy jest poprawnie napisany. W pierwszym zdaniu brakuje jednego słowa. Od głowy państwa wymaga się perfekcji" – czytamy.

Prezydent namawiał do biegania. Już wtedy wspominał o walentynkach

Jeszcze kilka dni temu prezydent dodał inną fotografię, która zyskała popularność w sieci. Widzimy go na niej w sportowym stroju. "Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądali i wysłuchali rozmowy ze mną na Kanale Zero. Szczególny uśmiech za pozytywne komentarze. Ale to było tydzień temu, a tu wiosna za pasem! Przypominam, że za 3 dni Walentynki, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato i wakacje" – wymieniał Duda.

W dalszej części zachęcał do aktywności fizycznej. "Czas więc ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo tak kondycji i sylwetki nie poprawicie (do lata). Warto już teraz zmusić się do aktywności, choćby tylko w weekendy. Polecam! Spróbujcie! W lecie będziecie się czuli (i wyglądali) lepiej pod każdym względem!" – dodał.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym tygodniu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda byli w podróży po krajach Afryki Wschodniej. Najpierw odwiedzili Kenię, potem udali się do Rwandy, a następnie zagościli w Tanzanii. Tam prezydent wraz z pierwszą damą spotkali się z przedstawicielami środowisk związanych z Polską.