Sławomir i Kajra zaskoczyli swoich fanów, niespodziewanie dzieląc się z nimi nową piosenką i teledyskiem. Wideoklip do "Nowego świata" został nakręcony podczas jednego z wyjazdu pary. Pojawia się w nim również pewna niespodzianka.

Sławomir i Kajra pokazali nową piosenkę. Fot. Paweł Murzyn/ East News

Sławomir i Kajra pokazali na Walentynki nową piosenkę

Nowa piosenka Sławomira i Kajry pojawiła się w internecie zupełnie bez zapowiedzi. "Nowy świat" pojawił się na YouTube'ie dzień przed Walentynkami nie ma więc wątpliwości, że to niespodzianka pary z okazji Dnia Zakochanych.

Piosenka różni się nieco klimatem od poprzednich kawałków duetu, takich jak "Weselny pyton" czy "Miłość w Zakopanem", co fani zauważyli w komentarzach, jednak nie zmienia to faktu, że bardzo im się podoba.

Sama Kajra i Sławomir określili ją mianem "pościelówy na Walentynki". Sam teledysk został natomiast nagrany podczas jednych z rajskich wakacji duetu. Widzimy więc dużo pięknych widoków, a także... Sławomira grającego na gitarze!

Jest też kolejne zaskoczenie. Discopolowy duet raczej rzadko pokazuje swojego syna Kordiana, jednak teraz zrobili wyjątek i pokazali go w teledysku. Widać na nim, jak chłopiec przytula się do mamy i bawi z tatą.

Plotki o kryzysie w związku duetu disco polo

Rok temu krążył plotki o kryzysie w związku Kajry i Sławomira, szybko zostały one jednak zdementowane przez samych zainteresowanych.

Sam showman odniósł się do nich w rozmowie z "Super Expressem" i choć przyznał, że czasami dochodzi pomiędzy nim a żoną do nieporozumień, to rozwód im raczej nie grozi.

Kajra przyznała z kolei niedawno, że zdarza jej się podczas kłótni rzucać... szklankami. Jak jednak od razu dodała, jej mężowi (jak do tej pory) nic się jednak nie stało. Gwiazda disco-polo zdradziła również wtedy, że myślą o powiększeniu rodziny.

Z kolei przy okazji zbliżającego się sylwestra informator "Super Expressu" wyjawił, że Kajra wydała na stylizacje i buty na tegoroczną imprezę w Zakopanem ok. 30 tys. zł. Redaktor zapytał o to sławne małżeństwo. – Cóż to za informator? – śmiała się Kajra, a jej mąż dodał: – Już rozumiem te ubytki na karcie.

Para nie zdementowała jednak tych doniesień ani ich nie potwierdziła. Sławomir zdradził też, jak podchodzi do wydatków Kajry. Okazuje się, że jego estradowe stylizacje bywają droższe.

– Nigdy nie wyliczam żonie pieniędzy. Tym bardziej już na sylwestrowe stroje. Bywa, że moje są droższe, ale to jest wyjątkowa noc i trzeba zaprezentować się na scenie z najlepszej strony – wyjawił.

– Moje sylwestrowe kostiumy estradowe są szyte przez zaprzyjaźnionych wspaniałych krawców i służą mi jeszcze przez kolejne miesiące – uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z "Super Expressem".