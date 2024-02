W czwartkowe przedpołudnie w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Po zakończeniu rozmów wygłosili oni wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli prace nad uwzględnieniem postulatów rolników, którzy masowo protestują przeciwko importowi produktów żywnościowych z Ukrainy oraz zapisom Zielonego Ładu.

Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z przewodniczącą PE Robertą Metsolą. Fot. KPRM

– Rozmawialiśmy dzisiaj długo na temat specyficznej sytuacji polskiego rolnictwa w związku z jego geografią i charakterem. Liczę tutaj bardzo na zrozumienie szefowej PE i wiem, że się nie przeliczę – oznajmił Donald Tusk podczas spotkania z mediami, które zorganizowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Roberta Metsola w Warszawie. Donald Tusk z przewodniczącą PE rozmawiał o protestujących rolnikach

Szef polskiego rządu wyraził przekonanie, iż uzyskał zrozumienie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego dla argumentów, które podnoszą protestujący. – Nie ulega wątpliwości, że europejscy – w tym polscy – rolnicy muszą mieć pewność, że rozwiązania, jakie będziemy przygotowywali, będą dla nich przyjazne, a nie wymierzone w ich podstawowe interesy – zauważył Tusk.

W tym kontekście podkreślił on, że chodzi nie tylko o niekorzystne dla wielu hodowców i producentów zapisy unijnego Zielonego Ładu, ale i politykę UE w sprawie importu produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy.

Nie ma dzisiaj prostych sytuacji w europejskiej polityce, ale będziemy musieli, tak czy inaczej, wspólnie (...) zacząć dbać o interesy producentów rolnych w Europie i w Polsce. To nie jest tylko kwestia ich interesów, chociaż trzeba je też szanować - każdy ma prawo do pełnego respektu, szacunku i zrozumienia dla własnych interesów w Europie. Ale to jest także kwestia fundamentalna bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej i Polski w kontekście zagrożenia wojną, czy trwającą wojną w Ukrainie i zagrożenia konfliktem globalnym, który nie jest abstrakcją i wszyscy musimy się do tego przygotowywać możliwie zjednoczeni, mając także na uwadze bezpieczeństwo żywnościowe. Donald Tusk podczas wspołnego oświadczenia z przewodniczącą PE Robertą Metsolą

Donald Tusk wyjawił, że te tematy zostaną poruszone na najbliższym szczycie Rady Europejskiej.

Metsola po spotkaniu z Tuskiem: Możemy wesprzeć Ukrainę, ale też i chronić wewnętrzne rynki

Przewodnicząca PE miała zgodzić się z nim co do konieczności włączenia rolniczych postulatów do agendy obrad przywódców państw członkowskich oraz kierownictwa instytucji europejskich.

Rozwiązania związane z polityką klimatyczną muszą brać pod uwagę sektor rolny. Nie można nikogo pominąć, zwłaszcza w kontekście tej straszliwej wojny, która jest za naszymi granicami i mam nadzieję, jestem przekonana, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie Roberta Metsola przewodnicząca PE w Warszawie

Roberta Metsola zaznaczyła, iż odpowiedź na protesty rolnicze i frustrację wynikającą ze skali pomocy, jaką UE zaoferowała ukraińskiej gospodarce, nie może rozbić wspólnego europejskiego frontu przeciw rosyjskiej agresji. – Wiemy, że możemy wesprzeć Ukrainę, ale też i chronić nasze wewnętrzne rynki – stwierdziła.

Na koniec maltańska polityczka zwróciła się do premiera Tuska z wymownymi podziękowaniami za pomoc, jaką Polacy dotychczas okazali Ukraińcom. – To jest coś bez precedensu! Otworzyliście swoje serca, swoje domy milionom uchodźców ukraińskich, którzy szukali tutaj schronienia. Drogi Donaldzie, bardzo się cieszę, że tu jestem i cieszę się, że Polska powróciła do serca Europy – powiedziała Metsola.

