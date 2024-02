Morawiecki przeszedł operację. Ujawniono, co stało się byłemu premierowi

Były premier Mateusz Morawiecki złamał nogę, a dokładnie kostkę. Teraz media ustaliły, że były szef rządu przeszedł w związku z tym operację. Na razie nie wróci do udziału w wiecach Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki ma problemy ze zdrowiem. Teraz przeszedł operację. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Morawiecki ma problemy ze zdrowiem. Były premier przeszedł operację

Osoba z bliskiego otoczenia Mateusza Morawieckiego potwierdziła dziennikowi "Fakt", że jest on już po operacji nogi. – Cały czas pracuje. Tylko w dniu zabiegu był wyłączony z obowiązków – przekazał gazecie współpracownik wiceprezesa PiS.

Były premier czuje się dobrze i przez co najmniej dwa tygodnie nie będzie brał udziału w spotkaniach z wyborcami – Gdy tylko lekarze wydadzą zgodę, to na pewno wróci do spotkań w ramach kampanii wyborczej. Cały czas przygotowuje kolejne wydarzenia w ramach Zespołu Pracy dla Polski – powiedział informator "Faktu".

Ta sama gazeta ustaliła, że były premier przewrócił się ostatnio przed kościołem niedaleko domu i to wtedy doszło do urazu.

Sam Morawiecki dodał też wpis w tej sprawie. "Co prawda nie ma śniegu, ale i tak bywa ślisko. O wypadek nietrudno. Uważajcie na siebie! Ze szkolnych lat pamiętam, że na gipsie pojawiły się autografy. Dzisiaj pierwszy od córki" – napisał w niedzielę (11 lutego) na swoim profilu na Instagramie były premier RP Mateusz Morawiecki, pod zdjęciem ze wspomnianym gipsem.

Trwa kampania wyborcza. Morawiecki na razie jest wyłączony ze spotkań

A tymczasem dalej toczy się kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. PiS nie wypada najlepiej w sondażach.

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, Donald Tusk wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego. Na Koalicję Obywatelską bowiem chce głosować aż 31,7 proc. ankietowanych.

Prawo i Sprawiedliwość z kolei może liczyć na poparcie 29 proc. wyborców. Trzecie i ostatnie miejsce na podium niezmiennie przypada Trzeciej Drodze. Porozumienie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza wspiera 15,3 proc. ankietowanych.

W Sejmie znalazłoby się miejsce już tylko dla Lewicy i Konfederacji. Te ugrupowania popiera kolejno 10,2 proc. i 8 proc. ankietowanych. 5,8 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

To kolejny już sondaż, w którym widzimy, że Tusk wyprzedza Kaczyńskiego w badaniach poparcia dla partii politycznych. 8 lutego przekazano redakcji naTemat.pl badanie pracowni Opinia24 (dawny zespół Kantar Public), który pokazał, że głos na KO chce oddać aż 31 proc. respondentów. PiS poparło jedynie 24 proc. respondentów.

16,8 proc. uczestników badania opowiedziało się za Trzecią Drogą, a 9,1 proc. za Lewicą. Ponad progiem wyborczym znalazła się jeszcze tylko Konfederacja, która uzyskała 8,7 proc. głosów.