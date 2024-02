Aleksiej Nawalny blisko śmierci był już w 2020 roku, gdy kremlowscy agenci zatruli go nowiczokiem. Przeżył jednak dzięki zabiegom ówczesnego rządu Niemiec. Angela Merkel doprowadziła do ściągnięcia opozycjonisty do Berlina, gdzie długo o jego zdrowie walczono w renomowanej klinice Charité. Po tym, gdy teraz gruchnęła wiadomość, że Nawalny zmarł w kolonii karnej, była kanclerz RFN przerwała milczenie i uderza w Kreml.

Fot. CHRISTIAN MANG / AFP / East News

– Wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego napawa mnie wielkim przerażeniem. Stał się ofiarą represyjnej władzy Rosji. To straszne, że odważny i nieustraszony głos, który stanął w obronie swojego kraju, został uciszony przy użyciu strasznych metod – powiedziała Angela Merkel w komentarzu dla dziennika "Bild".

– Moje myśli są z jego żoną, dziećmi, przyjaciółmi i pracownikami – dodała była kanclerz Niemiec.

Merkel w ten sposób przerwała długie milczenie w sprawach politycznych. Po ustąpieniu z urzędu pod koniec 2021 roku legenda niemieckiej chadecji znacząco ograniczyła aktywność publiczną. Ostatnimi czasy była przywódczyni RFN skupia się głównie na pracy nad książką, w której ma podsumować swoje 16-letnie rządy.

Tak Angela Merkel uratowała Aleksieja Nawalnego. Putin chciał go zabić już kilka lat temu

Jak wspominaliśmy w naTemat.pl, Aleksiej Nawalny w ręce putinowskiego reżimu trafił zaraz po tym, gdy w styczniu 2021 roku powrócił do ojczyzny po leczeniu w Niemczech. W berlińskiej klinice Charité przechodził żmudną rehabilitację, której wymagał ze względu na próbę otrucia nowiczokiem.

Nawalny do Berlina trafił dzięki naciskom niemieckiej dyplomacji po uprzedniej – nieprzynoszącej pożądanych skutków – hospitalizacji Omsku. Do szpitala w tym zachodniosyberyjskim mieście opozycjonista został skierowany, gdy doznał nagłej zapaści podczas podróży lotniczej z Tomska do Moskwy.

Jeszcze w Rosji lekarze zdiagnozowali u niego zatrucie "niezidentyfikowanym środkiem psychodysleptycznym". Później niemieccy medycy wojskowi potwierdzili, że Aleksiej Nawalny został zatruty nowiczokiem – substancją uznawaną za ulubiony sposób rosyjskich służb na rozprawianie się z ludźmi niewygodnymi dla Putina.

Nawalny o Merkel: Byłem pod wrażeniem, jak dobrze zna Rosję

Jak wspominał Aleksiej Nawalny, podczas leczenia w Charité odwiedziła go sama kanclerz. – Drzwi się otworzyły, wszedł mój lekarz i Merkel. Byłem pod wrażeniem, jak dobrze zna Rosję i moją sprawę. Ona zna niektóre szczegóły lepiej niż ja – stwierdził w jednym z wywiadów.

Nawalny zdradził także to, jak Angela Merkel zareagowała na jego podziękowania. – "Zrobiłam tylko to, co do mnie należało" – miała powiedzieć Rosjaninowi.

Zaciekła walka ówczesnych niemieckich władz o życie Aleksieja Nawalnego na Kremlu miała zostać odebrana jako znak, iż Berlin planuje wsparcie aktywisty także w jego ambicjach politycznych. Czyli w doprowadzeniu do epokowej zmiany na fotelu prezydenta Federacji Rosyjskiej...

