Jaki chciał mieć debatę na Kanale Zero. Stanowski sprowadził go na ziemię

Patryk Jaki poprosił Kanał Zero na YouTube o "rozważenie zorganizowania" debaty z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Krzysztof Stanowski szybko zareagował, ale internauci skrytykowali słowa dziennikarza. Wskazali na jedną rzecz.

Krzysztof Stanowski odpowiedział Patrykowi Jakiemu Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER // Piotr Molecki/East News

W sobotę Patryk Jaki udostępnił oświadczenie na swoim profilu na X (dawniej: Twitterze). "Pierwszy raz w Polsce od czasów komunizmu wola polityczna jest wyżej niż prawo stanowione" – rozpoczął.

"Opinie prawne wyżej niż ustawy, wyroki sądów i Trybunału Konstytucyjnego. A instytucje publiczne przejmuje się w wyniku przestępstw, fałszowania aktów notarialnych. Prokuratorów, którzy to wykryli niszczy się i degraduje. A wobec sędziów i obywateli, którzy opowiedzieli się po stronie obrony polskiego interesu stosowana jest przemoc medialna i szykany. Ktoś musi stanąć w ich obronie, ale nadto w obronie polskiej racji stanu" – stwierdził europoseł.

Jaki dodał, że "jakby tego było mało min. Bodnar zapowiedział właśnie maszynkę do skręcania śledztw kolesiów Tuska złapanych np. na łapówkach schowanych w nogach od stołu". "Zapowiedziane są kolejne bandyckie napady na inne instytucje państwa. Temu wszystkiemu towarzyszy jak zwykle ochrona medialna zamkniętego układu 3RP" – grzmiał.

Po czym zaapelował do ministra sprawiedliwości: "Czas z tym skończyć. Więc wzywam, Adama Bodnara, do debaty jeden na jeden".

"Polacy mają prawo do uczciwej wiedzy. Niestety nie są już w stanie uzyskać jej w większości starych mediów, które z podlizywania się Tuskowi urządziły sobie sposób funkcjonowania" – dodał i zwrócił się do Kanału Zero oraz jego twórców: Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka: "Więc proszę o rozważenie zorganizowania takiej debaty".

Patryk Jaki poprosił o debatę z Adamem Bodnarem na Kanale Zero. Krzysztof Stanowski reaguje

"Dr Patryk Jaki wzywa Prof. Adama Bodnara do debaty na Kanale Zero. Za mocne" – napisała na Twitterze Ewa Wrzosek, prokuratorka Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów, kandydatka na Prokuratora Krajowego.

Jej słowa retweetował Krzysztof Stanowski. Szybko sprowadził Patryka Jakiego na ziemię. "Swoją drogą byłoby dobrze, gdyby Patryk Jaki nie gospodarował czasem antenowym Kanału Zero. Jak będziemy chcieli zrobić jakąś debatę, to sami zrobimy" – skomentował.

Niektórzy obserwatorzy zauważyli jednak w komentarzach, że Jaki jedynie poprosił o rozważenie zorganizowania debaty i skrytykowali ostre słowa Stanowskiego.

"Przecież nie gospodaruje czasem Kanału Zero. On tylko poprosił o taką debatę. Jest różnica między tym, co napisał Jaki i Wrzosek"; "Oj Krzysiek, Krzysiek, tyle lat siedzisz w mediach a dalej robią cię w bambuko jak chcą. Wciąż dajesz się im podpuszczać. Jaki napisał tylko tyle: 'Więc proszę Kanał Zero o rozważnie zorganizowania takiej debaty'"; "To chyba prośba i to nawet nie o zorganizowanie, a o rozważenie takiej możliwości. Chyba słowa o dysponowaniu trochę na wyrost"; "Ale on poprosił tylko o rozważenie" – komentowali.

Kanał Zero na YouTube zdobywa coraz większą popularność

Przypomnijmy, że Krzysztof Stanowski w ubiegłym roku odszedł z Kanału Sportowego, którego był współzałożycielem. Popularny dziennikarz postanowił rozpocząć nowy etap w swojej karierze. Zajął się jeszcze większym medialnym projektem: Kanałem Zero, który sam założył.

– Będziemy działać w gronie osób wiarygodnych w swoich dziedzinach, które mają nazwiska, rozpoznawalność, potencjał na Youtubie. Będzie miejsce na naukowe "zero", biznesowe "zero", celebryckie "zero", filmowe, medyczne – tłumaczył.

Dziennikarz zaangażował do swojego nowego przedsięwzięcia m.in. Tomasza Rożka, Marcina Mellera, Monikę Goździalską, Jacka Granieckiego (Tede), Andrzeja Twarowskiego, Tomasza Raczka, a także Roberta Mazurka i byłą gwiazdę TVP Izabellę Krzan.

Kanał Zero budził takie zainteresowanie, że kiedy 8 listopada Stanowski ogłosił, że założył nowe konto na YouTube, w dobę zyskało ono gigantyczne grono odbiorców. I to mimo że... nic na nim jeszcze wtedy nie opublikował. 1 lutego, czyli dzień przed startem śledziło go ponad 543 tysiące osób.

Projekt Stanowskiego ruszył 2 lutego o 20, a obecnie można na nim oglądać 133 filmy (dłuższe i shorty). Wyniki są imponujące: Kanał Zero ma już 870 tys. subskrybentów i ponad 42,5 mln wyświetleń.