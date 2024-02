Nic nie wskazuje na to, żeby Zbigniewa Ziobrę miało dać się przesłuchać podczas posiedzeń komisji ds. Pegasusa. A przynajmniej na razie. Wniosek w tej sprawie został skierowany i przegłosowany, ale już podczas posiedzenia poseł Jacek Ozdoba zaznaczył, że komisja musi wziąć pod uwagę wyjątkową sytuację, w jakiej znajduje się lider Suwerennej Polski. W wywiadzie określił, jak realnie widzi możliwość przesłuchania partyjnego kolegi.

Czy Ziobro stanie przed komisją śledczą? Stan zdrowia może być przeszkodą Fot. Pawel Wodzynski / East News

Jacek Ozdoba jasno określił możliwość przesłuchania Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

– Jego stan zdrowia uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek kampanii. Sytuacja jest poważna. Jest po chemioterapiach, radioterapii. Kontakt jest utrudniony, praktycznie go nie ma – mówił na antenie Radia Zet polityk.

Kiedy przesłuchanie Ziobry na komisji ds. Pegasusa?

Czy mowa o tym, że możliwości przesłuchania Ziobry nie będzie wcale, czy jest to kwestia możliwego do oszacowania okresu?

– Efekty leczenia będzie można ocenić dopiero po pewnym czasie. Wielu parlamentarzystów chorowało, wyłączało się tak jak jedna z posłanek. Trzymam za nią kciuki, wiem, że dobrze jej poszła walka z rakiem. Mam nadzieję, że tak będzie też w przypadku posła Zbigniewa Ziobry – dyplomatycznie wyjaśnił Jacek Ozdoba.

Apel ws. wyznaczenia Ziobrze terminu przesłuchania dostosowanego do jego wyjątkowej sytuacji, wystosował dzisiaj podczas komisji także właśnie Jacek Ozdoba.

Jak podawaliśmy w naTemat, oprócz Zbigniewa Ziobry na świadka został powołany również Jarosław Kaczyński, a także Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, Krzysztof Brejza czy Michał Woś. Lista poddanych pod głosowanie potencjalnych świadków liczyła dziesiątki nazwisk.

Ziobro nie wystartuje w wyborach

W kontekście Zbigniewa Ziobry spłynęła dzisiaj jeszcze jedna ważna informacja. Polityk nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach. Do tej pory, jako jednego z potencjalnych kandydatów prawicy do Parlamentu Europejskiego wymieniano właśnie jego, ale ze względu na stan zdrowia musiał się wycofać.

– Zbyszek miał dostać wysokie miejsce na liście podkarpackiej, ale wszystko pokrzyżowała choroba – zdradził "Super Expressowi" nieoficjalnie jeden z polityków obozu prawicy.

– Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. Do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym – potwierdził w rozmowie z "SE" Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

