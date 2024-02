To ma być już przesądzone. Wiadomo, co z kandydaturą Ziobry w wyborach

– Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu – ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" Jacek Ozdoba. Wcześniej media przypuszczały, że prezes Suwerennej Polski będzie jednym z kandydatów prawicy na Podkarpaciu w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wiemy, czy Ziobro będzie kandydował do europarlamentu. Bliski współpracownik ujawnia decyzję Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER

W mediach coraz częściej stawiane są pytania, którzy politycy wystartują w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory, jako jednego z potencjalnych kandydatów prawicy wymieniano Zbigniewa Ziobrę, który na razie wycofał się z polityki z powodu stanu zdrowia.

– Zbyszek miał dostać wysokie miejsce na liście podkarpackiej, ale wszystko pokrzyżowała choroba – zdradził "Super Expressowi" nieoficjalnie jeden z polityków obozu prawicy.

Ziobro nie wystartuje do europarlamentu

Tabloid dodaje, że w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych Ziobro zrobił na Podkarpaciu niezły wynik, dzięki któremu znów dostał się do Sejmu. Startując z regionu, w którym popularna jest prawica, miałby duże szanse na wyjazd do Brukseli, gdzie niedawno znalazła też pracę jego żona.

Z drugiej strony, media donoszą, że polityk od dłuższego czasu ma poważne problemy zdrowotne. Chodzi o ciężki nowotwór przełyku, z powodu którego jest poddawany chemioterapii. Według "SE" Ziobrę czeka też trudna operacja.

– Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. Do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym – potwierdził w rozmowie z "SE" Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

– Zbigniew Ziobro przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym – dodał polityk. Z ustaleń tabloidu wynika, że z list obozu Zjednoczonej Prawicy mają po raz kolejny kandydować Beata Kempa i Patryk Jaki.

W jakim stanie jest Ziobro?

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Ziobro ma obecnie przechodzić skomplikowane leczenie onkologiczne. Co jakiś czas, współpracownicy z Suwerennej Polski przekazują w wywiadach nowe informacje na temat jego stanu zdrowia.

– Ja nie jestem lekarzem, nie jestem wróżbitą, trudno powiedzieć. Wiem, że w tej chwili przechodzi drugą chemioterapię i zobaczymy co dalej – komentował w połowie lutego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Patryk Jaki.

Jak dodał, były minister sprawiedliwości robi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, "a wtedy nie będzie żadnego problemu, żeby stawił się przed komisją śledczą" (ws. inwigilacji Pegasusem - red.).

W połowie stycznia w Radiu ZET Jacek Ozdoba doprecyzował, że "to jest kwestia przełyku". – Jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie – powiedział.

13 lutego w wywiadzie dla "SE" Michał Woś wyjawił, że jego szef "walczy dziś o życie". – Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią, więc wie doskonale, z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina – podkreślił.