Jak oficjalnie potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, w piątek 23 lutego Polskę odwiedzi Ursula von der Leyen. Szefowej KE podczas podróży do Warszawy towarzyszył będzie Alexander De Croo – premier Belgii, która aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Fot. JOHN THYS / AFP / East News

Z relacji Erica Mamera wynika, że przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef belgijskiego rządu do Polski przybędą na trójstronne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Po zakończeniu rozmów cała trójka ma wystąpić na wspólnej konferencji prasowej. Później Niemka i Belg udadzą się w dalszą podróż do Kijowa.

Nieoficjalnie spekuluje się, że Ursula von der Leyen i Alexander De Croo podczas wizyty w Warszawie będą mogli przekazać dobre wiadomości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Domysły w tej sprawie podgrzał wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Zastępca Radosława Sikorskiego w rozmowie z PAP wymownie stwierdził, iż "tego typu wizyty służą raczej ogłoszeniu czegoś ważnego".

"Action Plan" ws. przywrócenia praworządności w Polsce. Bodnar i Szłapka działają w Brukseli

Spotkanie na wysokim szczeblu w Warszawie nastąpi kilka dni po tym, gdy w Brukseli minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar oraz minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka przedstawili tzw. Action Plan w sprawie przywrócenia praworządności w Polsce.

To plan działania, na który czekają Polacy, to plan działania, za którym opowiedzieli się obywatele w czasie wyborów 15 października, ale także, o który upominali się przez wiele lat, walcząc na ulicach - protestując, upominając się o niezależność sądownictwa, prokuratury. Plan działania składa się z zestawu ustaw, które muszą być przyjęte przez nasz parlament, dotyczą statusu KRS, TK, SN, dotyczą także statusu sądów powszechnych, rozdzielnia urządu ministra sprawiedliwości od prokuratury generalnej. Adam Bodnar o tzw. "Action Plan" w sprawie przywrócenia praworządnosci w Polsce

– Zamierzam przekonać, że jeżeli to wszystko zrobimy, Polska nie powinna być objęta art. 7 TUE, że nie ma potrzeby, aby utrzymywać w stosunku do Polski procedurę, jeżeli wszyscy w Polsce jesteśmy zaangażowani w to, aby przywrócić praworządność – oznajmił szef resortu sprawiedliwości.

Co prawda Bodnar zaznaczył, że on do Brukseli nie poleciał, aby bezpośrednio negocjować uruchomienie funduszy unijnych, ale jak donosi Deutsche Welle, jego "Action Plan" w stolicy UE miał zostać uznany za "sprzyjający kontekst dla decyzji o odblokowaniu KPO".

W swoim materiale dla DW brukselski korespondent Tomasz Bielecki przyznaje, że to właśnie losy Krajowego Planu Odbudowy mogą być więc jednym z tematów piątkowego spotkania Ursuli von der Leyen i Alexandra De Croo z Donaldem Tuskiem.

