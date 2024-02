Sikorski kandydatem na wpływową funkcję w UE. Polak pisałby historię Wspólnoty

Dorota Kuźnik

J eśli w UE powołany zostanie komisarz ds. obrony, wiele wskazuje, że zostać nim może Radosław Sikorski. "Politico" donosi, że pomysł utworzenia takiego stanowiska pojawił się w EPP, do której to należy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To właśnie Niemka poinformowała, że trwają rozważania nad stworzeniem funkcji, która zmieniłaby unijne podejście do wspólnej obrony.