W ydarzenia z targu w Nowej Dębie wstrząsnęły Polakami. Jedna osoba zmarła, a dwie trafiły do szpitala w stanie ciężkim po zatruciu galaretą mięsną, którą kupili u pewnego małżeństwa. Wiadomo już, że para nie miała żadnych pozwoleń na sprzedaż i produkcję mięsa. Teraz okazało się, w jakich warunkach zrobili galaretę. We własnej kuchni, w brudzie, przy zardzewiałych narzędziach. To nie koniec wstrząsających informacji.





Śmiertelne zatrucie w Nowej Dębie. W takich warunkach małżeństwo robiło galarety

Agnieszka Miastowska

Wydarzenia z targu w Nowej Dębie wstrząsnęły Polakami. Jedna osoba zmarła, a dwie trafiły do szpitala w stanie ciężkim po zatruciu galaretą mięsną, którą kupili u pewnego małżeństwa. Wiadomo już, że para nie miała żadnych pozwoleń na sprzedaż i produkcję mięsa. Teraz okazało się, w jakich warunkach zrobili galaretę. We własnej kuchni, w brudzie, przy zardzewiałych narzędziach. To nie koniec wstrząsających informacji.